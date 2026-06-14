ارتقای کیفیت آموزش در کنار توسعه فضاهای آموزشی در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر یکشنبه در دیدار وزیر آموزش و پرورش با نماینده ولی فقیه در استان، با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر تحقق نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ پروژه آموزشی شامل ۴۳۰ کلاس درس در سطح استان در دست اجراست که پیشرفت فیزیکی آنها از ۶۰ درصد فراتر رفته و بخشی از این طرحها بهزودی به بهرهبرداری میرسد.
وی بیان کرد: اقدامات انجام شده در حوزه آموزش و پرورش تنها به توسعه زیرساختهای فیزیکی محدود نیست و همزمان، برنامههای فرهنگی و ارتقای سطح علمی دانشآموزان نیز دنبال شده که نتایج مطلوبی را به همراه داشته است.
استاندار خراسان جنوبی سفر وزیر آموزش و پرورش به استان را فرصتی ارزشمند برای پیگیری مسائل و نیازهای این حوزه دانست و افزود: افتتاح پروژههای آموزشی و حضور در نخستین سالگرد شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از مهمترین برنامههای این سفر است که آثار و برکات ارزشمندی برای استان به همراه خواهد داشت.
هاشمی بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد شهدا در میان نسل جوان تأکید کرد.
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