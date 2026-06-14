به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسن امیری عصر یکشنبه در مراسم افتتاح نیروگاه خورشیدی در آستان مقدس امامزاده حمزهعلی (ع) اظهار کرد: با حسن اعتماد و رهنمودهای حجتالاسلام خاموشی، مجموعه اوقاف استان در حوزههای تولید گوشت، پروژههای دانشبنیان، گردشگری مذهبی، خدمات پزشکی و انرژی تجدیدپذیر شاهد تحولات اساسی بوده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان اظهار داشت: استان چهارمحال و بختیاری استانی بوده که در ردههای پایین جدول توسعه قرار داشت، اما با حسن توجه ویژه رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، امروز شاهد جهش در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی موقوفات هستیم.
حجتالاسلام امیری افزود: مجموعه اوقاف استان با چهار هزار و ۸۰۰ موقوفه و بیش از ۱۰۰ امامزاده، در حوزه تولید کالاهای استراتژیک ورود کرده است. از سال ۱۴۰۰ در تولید گوشت سفید (مرغ) فعال شدیم بهگونهای که هماکنون بیش از ۱۰۰ تن تولید در این بخش داریم. همچنین در تولید ماهیهای سردآبی و دیگر محصولات، که قبلاً در اوقاف جایگاهی نداشت، اکنون فعال هستیم.
وی به حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: با برکت موقوفات، خدمات پزشکی خوبی شکل گرفته و امروز بهترین مرکز تصویربرداری پزشکی استان (MRI) را افتتاح کردیم که با حضور رئیس سازمان اوقاف کار آن آغاز شد.
مدیرکل اوقاف چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در حوزه دانشبنیان نیز اولین پروژه تولید مایع شوینده دانشبنیان را راهاندازی کردیم و با حمایت از موقوفات به سمت تولید کالاهای استراتژیک حرکت کردهایم. در بخش گردشگری مذهبی نیز چندین پروژه به بخش خصوصی واگذار شده و شاهد کارهای خوب در توریسم مذهبی هستیم.
وی با اشاره به رشد اقتصادی استان افزود: سال گذشته استان چهارمحال و بختیاری از نظر رشد درآمد در جمع پنج استان برتر کشور قرار گرفت و این اعتماد ریاست سازمان اوقاف به ظرفیتهای اقتصادی استان، از جمله بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی امروز، بسیار ارزشمند است.
امیری گفت: نیروگاه خورشیدی شاید بزرگترین و اولین نیروگاه سازمان اوقاف کشور باشد که با همت و پیگیریهای مکرر در این مکان مقدس ایجاد شده است.
وی تأکید کرد: این نیروگاه در بهترین نقطه از نظر بازدهی انرژی در کشور قرار دارد؛ ارتفاع مناسب، صافی هوا و مدت زمان تابش خورشید در این منطقه، بازدهی بالایی ایجاد کرده و حتی کارشناسان بینالمللی و ژاپنی نیز این موضوع را تأیید کردهاند. این نیروگاه قطعاً در رفع ناترازی انرژی، بهویژه در حوزه کشاورزی منطقه مؤثر خواهد بود.
مدیرکل اوقاف استان با اشاره به فعالیتهای فرهنگی گفت: با واگذاری امور به مردم و هیئت امنای باانگیزه در بقاع متبرکه و مراکز افق، تحولات اساسی شکل گرفته است. امروز در حوزه اشتغال و مشاغل کوچک نیز قدمهای خوبی برداشته شده و بیش از هزار امامزاده در سطح کشور در این زمینه نقشآفرین هستند. امامزاده حمزه (ع) نیز یکی از قطبهای مهم گردشگری مذهبی کشور است و با رفع مشکلات زیرساختی، شاهد رشد بیشتر آن خواهیم بود.
حجتالاسلام امیری افزود: ما در مسیر توحید قدم برداشتهایم و امروز در غیاب امام شهیدمان این افتتاح را انجام میدهیم و لبیک میگوییم به آقا نائب و جانشین امام شهید و فرزند صالح ایشان. این اقدامات در راستای تولید و اقتصاد مقاومتی است و گامهای ارزشمندی در این زمینه برداشته شده است.
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