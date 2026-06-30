کمبود جدی موقوفات قرآنی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن امیری، مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری از کمبود چشمگیر موقوفات منفعتی ویژه فعالیت‌های قرآنی در چهارمحال و بختیاری خبر داد و با اعلام طرحی ابتکاری برای جذب حمایت‌های مردمی، از خیرین خواست وجوه نیتی خود را به شماره‌کارت اعلام‌شده واریز کنند.

وی تأکید کرد تمامی مبالغ بدون کسر، صرف خرید و توزیع مصحف در مناطق روستایی و حاشیه‌شهر و نیز پشتیبانی از جلسات خانگی قرآن خواهد شد و گزارش عملکرد ماهانه به واقفان ارائه می‌شود.

امیری با اشاره به ضرورت گسترش فرهنگ وقف در حوزه کتاب الهی، از کمبود جدی موقوفات منفعتی ویژه فعالیت‌های قرآنی در استان خبر داد و بر لزوم مشارکت خیرین در این عرصه تأکید کرد.

وی با اعلام یک طرح ابتکاری برای جذب حمایت‌های مردمی، اظهار کرد: نیک‌اندیشانی که تمایل به حمایت از قرآن کریم دارند، می‌توانند وجوه نیتی خود را به شماره‌کارت اعلام شده واریز نمایند. این روش به‌ویژه برای کسانی که می‌خواهند برای درگذشتگان خود صدقه جاریه و ثواب اهدا کنند، بسیار مغتنم است.

امیری با تأکید بر امانتداری کامل در این مسیر، خاطرنشان کرد: تمامی مبالغ واریزی بدون هیچ‌گونه کسری و صرفا در مسیر امور قرآنی هزینه خواهد شد. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، این منابع صرف خرید و توزیع مصحف‌های شریف در مناطق روستایی و حاشیه‌شهر، همچنین پشتیبانی از جلسات و محافل خانگی قرآن خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری با اشاره به اصل شفافیت، تصریح کرد: در صورت استقبال خیرین، گزارش عملکرد مالی و فعالیتی به‌صورت ماهانه یا فصلی تهیه و در اختیار واقفان محترم قرار داده می‌شود تا از سرنوشت هدیه خود آگاه شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به تاکیدات معصومین (ع) درباره تداوم ثواب برای عالم برزخ، افزود: ائمه اطهار (ع) همواره بر وقف برای تلاوت قرآن و زنده نگه داشتن این نور الهی سفارش اکید داشته‌اند. از این رو، از متقاضیان گرامی درخواست می‌شود هنگام ثبت نیت خود، صراحتا ذکر کنند که وقف ایشان برای "حمایت از فعالیت‌های قرآنی (جلسات و محافل)" است و یا "اختصاص به خرید و اهدای مصحف شریف" دارد تا وجوه با دقت کامل بر اساس نیت واقف عزیز هزینه شود.

امیری در پایان، از عموم مردم و خیرین قرآنی دعوت کرد تا با این کار خیر ماندگار، در ترویج فرهنگ ناب محمدی (ص) سهیم شوند و پشتوانه‌ای معنوی برای آخرت خود و عزیزان ازدست‌رفته‌شان فراهم آورند.