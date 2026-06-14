جزئیات مراسم عزاداری ماه محرم در گیلان؛ هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرا رسیدن ماه محرم، ماه عزاداری سید و سالار شهیدان (ع)، تکایا، مساجد، حسینیه‌ها و اماکن مذهبی استان گیلان سیاه‌پوش شده و شهر رخت عزا به تن کرده است.

با نزدیک شدن به ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، فضاهای مذهبی استان گیلان رنگ و بوی محرم گرفته و مراسم عزاداری در هیئت‌های مذهبی استان از طریق فضای مجازی نیز اطلاع‌رسانی شده است.

بر اساس این گزارش، علاقه‌مندان می‌توانند طبق برنامه‌های اعلام شده، در مراسم عزاداری هیئت مورد نظر خود شرکت کنند.

همچنین برنامه عزاداری تعدادی از هیئت‌های شاخص استان گیلان در دهه اول ماه محرم به شرح زیر اعلام می‌شود.

هیئت ثاراللّٰه (ع) رشت

سخنران: حجةالاسلام معتمدی

با نوای: حاج ابوذر بیوکافی

زمان: از دوشنبه ۲۵ خرداد همراه با نماز مغرب و عشاء

آدرس: رشت، میدان فرهنگ، مجتمع دخانیات

(اتمام مراسم ۲۲:۳۰ به‌علت حضور در تجمع میدان شهرداری)

هیئت منتظران اباصالح المهدی(عج)

با قرائت زیارت عاشورا توسط کربلایی مجید کریم نژاد

بانوای: حاج اکبر حسن زاده

کربلایی علی اکبری

کربلایی میلاد احمدزاده

کربلایی کامیاب مهرفدایی

زمان: از دوشنبه ۲۵ خرداد، به مدت ۱۱ شب ( ازساعت ۹ شب الی۱۰/۳۰ )

مکان: رشت.میدان امام حسین انتهای شهرک صبا. روبروی باشگاه ممتاز. حسینیه منتظران

مراسم‌ عزاداری‌ دهه‌ اول‌ محرم‌ الحرام در رشت

سخنران: حجت‌الاسلام‌ عرب‌ خراسانی

حجت‌ الاسلام‌ باقی‌زاده

بانوای: کربلایی‌ مسعود عارفی‌

کربلایی‌ رضا حسین‌زاده

زمان/مکان: از۲۶خرداد ماه‌ به‌ مدت‌ ۱۰‌ روز ساعت ۱۳ ظهر

خیابان‌ امین‌الضرب‌، مسجد حضرت‌ علی‌ اکبر

مراسم عزاداری دهه اول محرم در لاهیجان

زمان: از صبح سه شنبه ۲۶ خرداد مصادف با روز اول محرم الحرام

مکان:لاهیجان خیابان سردارجنگل کوچه چهارم مسجد و بقعه آقاسیدحسین امام جمعه(مقبره)

مراسم عزاداری محرم و صفر در لنگرود

دو ماه منبر عزای محرم و صفر حضرت سیدالشهدا(س) و یادبود رهبر شهید انقلاب

حجت الاسلام‌والمسلمین فلاح‌دوست

حجت الاسلام‌والمسلمین احمدوند

حجت الاسلام‌والمسلمین صدیق

حجت الاسلام‌والمسلمین آیت‌اللهی

حجت الاسلام‌والمسلمین نقوی

حجت الاسلام‌والمسلمین ابراهیمی

حجت الاسلام‌والمسلمین احمدوند

حجت الاسلام‌والمسلمین نجم‌صادقی

حجت الاسلام‌والمسلمین موسی‌نژاد

حجت الاسلام‌والمسلمین فلاح‌دوست

زمان: از دوشنبه ۲۵ خرداد تا پنج شنبه ۲۳ مرداد به مدت ۲ ماه محرم و صفر

همراه با اقامه فریضه مغرب و عشاء

لنگرود- سبزه میدان مسجد عربزاده لنگرود

مراسم عزاداری دهه اول محرم در خمام

سخنرانان: حجت الاسلام و المسلمین اسکافی

حجت الاسلام والمسلمین صادقی

حجت الاسلام والمسلمین یگانه

حجت الاسلام والمسلمین خاک

حجت الاسلام والمسلمین قانع

مداح: کربلایی یاسین تبریزی نژاد

زمان: از دوشنبه ۲۵خرداد ماه، ساعت ۲۲:۰۰ (به مدت یازده شب)

مکان: محوطه بازار هفتگی خمام(یکشنبه بازار)

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