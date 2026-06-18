نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، تا اواسط هفته آینده جو خراسان شمالی نسبتاً پایدار خواهد بود.
وی افزود: در اغلب ساعات، آسمان خراسان شمالی صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود و پنجشنبه در مناطق شرق و جنوب شرق و جمعه در نیمه شمالی افزایش موقت ابر دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: در ساعات بعدازظهر نیز افزایش وزش باد پیشبینی میشود و در پارهای نقاط، بهویژه در مناطق نیمه جنوبی استان، گاهی وزش باد شدید همراه با گردوخاک محلی رخ خواهد داد.
وی با اشاره به وضعیت دمایی خراسان شمالی گفت: برای امروز تا روز دوشنبه روند افزایشی دما مورد انتظار است.
داداشی بیان کرد: طی شبانهروز گذشته بیشترین میزان بارش از ایستگاه قصر قجر با ۱۰.۷ میلیمتر و شکرانلو با ۷.۳ میلیمتر گزارش شده است.
وی افزود: در این مدت ایستگاه فاروج با کمینه دمای ۱۲ درجه سانتیگراد خنکترین و اسماعیلآباد با بیشینه دمای ۳۴ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان بودند.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: کمینه و بیشینه دمای بجنورد نیز طی شبانهروز گذشته به ترتیب ۱۷ و ۳۰ درجه سانتیگراد ثبت شد.
وی تصریح کرد: در بین مراکز شهرستانهای استان، فاروج با ۱۲ درجه سانتیگراد خنکترین و آشخانه و اسفراین با ۳۳ درجه سانتیگراد گرمترین مراکز شهرستانی خراسان شمالی گزارش شدند.
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