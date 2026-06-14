  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۰

لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال؛

ایران با۴۱ اشتباه پیروزی را به بلژیک هدیه داد؛حق‌پرست امتیازآورترین شد

ایران با۴۱ اشتباه پیروزی را به بلژیک هدیه داد؛حق‌پرست امتیازآورترین شد

بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در بازی مقابل بلژیک با ۴۱ امتیاز اشتباه مغلوب حریف خود شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران عصر امروز (یکشنبه ۲۴ خرداد) در چهارمین و آخرین دیدار خود در هفته نخست لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ به مصاف بلژیک رفت و سه بر دو مغلوب این تیم شد.

علی حق‌پرست با کسب ۲۷ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار را به دست آورد و فره رگرس نیز با کسب ۲۴ امتیاز، بهترین بازیکن تیم بلژیک در این مسابقه بود.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۱۰۷ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۶۸ امتیاز در حمله، ۱۰ امتیاز در دفاع، ۵ امتیاز سرویس و ۲۴ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال بلژیک نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۱۰۵ امتیاز کسب کردند که شامل ۵۳ امتیاز حمله، ۵ دفاع، ۶ امتیاز سرویس و ۴۱ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.

کد مطلب 6860235
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها