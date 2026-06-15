  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۹

لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ ؛

نتایج روز پنجم و برنامه ششمین روز؛ والیبال ایران در رده چندم ایستاد؟

نتایج روز پنجم و برنامه ششمین روز؛ والیبال ایران در رده چندم ایستاد؟

تیم‌های ایتالیا، لهستان، چین، ژاپن، بلژیک، آلمان، صربستان و ترکیه در پنجمین روز مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها موفق به شکست حریفان خود شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای هفته اول لیگ ملت‌های والیبال جهان ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد به میزبانی اوتاوا (کانادا)، برزیلیا (برزیل) و لین یی (چین) پیگیری می‌شود.

تیم‌های ایتالیا، لهستان، چین، ژاپن، بلژیک، آلمان، صربستان و ترکیه در پنجمین روز این رقابت‌ها موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل به قرار زیر است:

ترکیه صفر – ایتالیا ۳ (۲۷ بر ۲۹، ۱۴ بر ۲۵ و ۲۰ بر ۲۵)

اوکراین ۲ – لهستان ۳ (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۸، ۲۲ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵ و ۱۱ بر ۱۵)

چین ۳ – کوبا صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۳)

اسلوونی یک – ژاپن ۳ (۲۷ بر ۲۵، ۱۶ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)

ایران ۲ – بلژیک ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۷ و ۱۲ بر ۱۵)

آلمان ۳ – فرانسه یک (۴۰ بر ۳۸، ۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۲)

بلغارستان صفر – صربستان ۳ (۲۸ بر ۳۰، ۲۲ بر ۲۵ و ۲۳ بر ۲۵)

کانادا ۲ – ترکیه ۳ (۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۴و ۸ بر ۱۵)

جدول لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ در پایان هفته نخست به این شکل است:

ژاپن چهار برد و ۱۱ امتیاز

برزیل سه برد و ۹ امتیاز

آمریکا سه برد و ۸ امتیاز

اسلوونی سه برد و ۶ امتیاز

ایتالیا دو برد و ۷ امتیاز

لهستان دو برد و ۷ امتیاز

اوکراین دو برد و ۷ امتیاز

بلغارستان دو برد و ۶ امتیاز

صربستان دو برد و ۶ امتیاز

بلژیک دو برد و ۵ امتیاز

ترکیه دو برد و ۵ امتیاز

آلمان دو برد و ۵ امتیاز

کانادا یک برد و ۶ امتیاز

چین یک برد و ۴ امتیاز

ایران یک برد و ۴ امتیاز

فرانسه یک برد و دو امتیاز

کوبا بدون برد و یک امتیاز

آرژانتین بدون برد و امتیاز

برنامه ششمین و آخرین روز هفته نخست لیگ ملت‌ها نیز به وقت تهران به قرار زیر است:

دوشنبه ۲۵ خرداد

ساعت ۳۰ دقیقه بامداد؛ برزیل – آرژانتین

ساعت ۱:۳۰ دقیقه بامداد؛ آمریکا – ایتالیا

کد مطلب 6860567
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها