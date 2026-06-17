تحلیل عملکرد والیبال ایران در هفته اول/ اشتباهات فردی نقطه ضعف بزرگ!

محمد محمدکاظم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی والیبال ایران در هفته نخست رقابتهای لیگ ملتهای ۲۰۲۶ گفت: فکر میکنم مدل بازی کردن تیم ملی والیبال ایران خوب بود و بهغیر از بازی مقابل بلغارستان که بازیکنان تیم ملی میتوانستند در برخی لحظات حساس شرایط بازی را به نفع خودشان تغییر دهند، در سه بازی دیگر تیم عملکرد بدی نداشت. ضمن اینکه با روندی که تیم ملی برای آمادهسازی در این رقابتها داشت، ما بد بازی نکردیم.
وی گفت: البته بازیکنان در لحظات حساس میتوانستند عملکرد بهتری داشته باشند تا نتیجه را به نفع خودشان برگردانند. مجموع همه عوامل از زمان شروع اردوهای تیم ملی تا بازی تدارکاتی قبل از مسابقات را اگر در کنار هم قرار دهیم، به این نتیجه میرسیم که تیم عملکرد بدی تا به الان نداشته است و شاید اگر برابر بلژیک اشتباهات بازیکنان کمتر بود و ما پیروز از میدان بیرون میآمدیم، عملکرد تیم در هفته اول قابل قبول بود.
مربی شاغل در والیبال ایران عنوان کرد: به نظرم تیم ملی هنوز جا دارد که بهتر از این بازی کند. معمولاً این یک روال برای والیبال ایران شده که ما شروع خوبی در مسابقات نداریم و بازی به بازی روند بهتری پیدا میکنیم. در ست پنجم مقابل بلژیک از همان شروع مسابقه، بازیکنان تیم ملی سه امتیاز متوالی سرویس را از دست دادند. در مجموع در ست پنجم بازیکنان ما ۶ امتیاز از خطای سرویس از دست دادند. این آمار بسیار زیاد است و متأسفانه چون سرویسهای زیادی را از دست داده بودیم، مابقی سرویسها هم کیفیت لازم را نداشت و به همین خاطر بلژیکیها در خط حمله خیلی روان و خوب کار میکردند و همین موضوع تیم ملی را دچار مشکل کرده بود.
محمدکاظم تأکید کرد: باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که روند آمادهسازی تیم ملی برای حضور در لیگ ملتها اهمیت بسیار زیادی دارد. متأسفانه به خاطر شرایط کشور، مسابقات لیگ تعطیل شد و پس از آن هم روند آمادهسازی تیم ملی و بازیهای تدارکاتی مانند تیمهای دیگر نبود. به نظرم در هفته دوم شرایط تیم ملی بهتر خواهد شد و بازیهای قابل قبولی از تیم خواهیم دید.
وی در مورد حریفان ایران در هفته دوم رقابتهای لیگ ملتهای والیبال خاطرنشان کرد: باید ببینیم در هفته دوم تیمها با چه ترکیبی به میدان میآیند. قطعا تیمهایی مثل آمریکا، فرانسه و ژاپن در والیبال دنیا صاحب سبک هستند و اگر با ترکیب اصلی به میدان بیایند، کار برای ما سخت خواهد شد. البته حدس من این است که تیمهایی مثل فرانسه و آمریکا با ترکیب اصلی به میدان نیایند و امیدوارم تیم ملی ایران بتواند مقابل این تیمها که رنک بالایی دارند به پیروزی برسد.
مربی والیبال ایران تأکید کرد: اگر بتوانیم اندوخته خودمان را در لیگ ملتها از نظر امتیازی زیاد کنیم، برای کسب سهمیه المپیک شرایط بهتری خواهیم داشت. بنابراین این هفته بسیار مهم است و امیدوارم بازیکنان تیم ملی به اهمیت بالای این هفته آگاه باشند و بتوانند عملکرد خوبی از خودشان نشان بدهند.
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