به گزارش خبرنگار مهر، محمد مرادی عصر یکشنبه در نشست بررسی مسائل ورزش ساوه که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: در همه کشورهای توسعهیافته، ورزش جایگاهی فراتر از آنچه معمولاً به آن پرداخته میشود دارد و شهرداریها نیز به عنوان یکی از نهادهای اصلی، در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی نقشآفرینی میکنند.
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها، شهرداریها یکی از متولیان اصلی سرمایهگذاری در حوزه ورزش هستند، افزود: در کشور ما نیز این موضوع از پشتوانه قانونی برخوردار است و قانون مربوط به حوزه ورزش در سال ۱۳۹۹ تصویب و ابلاغ شده است، قانونی که در آن، ابعاد مختلف ورزش قهرمانی و همگانی بهروشنی تبیین شده است.
مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی با انتقاد از ضعف ارتباط میان باشگاه شهرداری و مجموعه مدیریتی استان و شهرستان ساوه تصریح کرد: یکی از نقدهای جدی این است که باشگاه شهرداری و مجموعه مدیریت شهری، ارتباط مؤثر و مستمری با سطوح مختلف مدیریتی استان و شهرستان ندارند و این مسئله در مقاطع حساس، مشکلاتی برای تصمیمگیری و پشتیبانی ایجاد میکند.
وی ادامه داد: شخصاً پیگیریهای متعددی در این زمینه داشتهام، اما واقعیت آن است که سطح ارتباطات و هماهنگیها با آنچه برای اداره یک تیم در سطح لیگ برتر لازم است، فاصله دارد.
مرادی با بیان اینکه ورزش و بهویژه باشگاهداری حرفهای، حوزهای کاملاً تخصصی است، گفت: این عرصه را نمیتوان با نگاههای عمومی، مقطعی یا صرفاً شعاری اداره کرد، مدیریت تیمداری حرفهای، الزامات خاص خود را دارد و نیازمند درک دقیق از شرایط مسابقات، زمانبندیها و اقتضائات فنی و اجرایی است.
وی تصریح کرد: میزان سرمایهگذاری در ورزش، زمانی اثربخش خواهد بود که با برنامهریزی، شناخت تخصصی و حمایت بهموقع همراه شود، در غیر این صورت، فرصتها از دست خواهد رفت و هزینهها نیز به نتیجه مطلوب منتهی نخواهد شد.
مرادی با اشاره به اهمیت زمان در ورزش حرفهای افزود: واقعیت این است که حدود ۸۰ درصد سرنوشت تیمها و جایگاه آنها در لیگ برتر، در فصل نقل و انتقالات تعیین میشود، اگر این زمان طلایی از دست برود، جبران آن در طول فصل بسیار دشوار خواهد بود.
وی ادامه داد: تأخیر در تصمیمگیری، به معنای از دست رفتن فرصت جذب بازیکن، بستن ترکیب مناسب و در نهایت به خطر افتادن کل فصل ورزشی است، موضوعی که نباید نسبت به آن بیتفاوت بود.
مرادی با اشاره به جایگاه فوتسال در ورزش ساوه گفت: فوتسال یکی از ظرفیتهای مهم قهرمانی شهرستان است و نمیتوان بهسادگی از کنار آن عبور کرد، این رشته امروز به عنوان یکی از مهمترین ویترینهای ورزش ساوه شناخته میشود و طبیعی است که حفظ و تقویت آن نیازمند توجه ویژه و تصمیمگیری بهموقع باشد.
وی افزود : توجه به فوتسال به معنای نادیده گرفتن سایر حوزههای ورزش نیست، اما در عین حال نباید از این واقعیت غافل شد که تیمداری در سطح لیگ برتر، اقتضائات خاص خود را دارد و نیازمند اولویتگذاری مبتنی بر واقعیتهای حرفهای است.
مرادی گفت: ورزش ساوه برای حفظ جایگاه خود نیازمند همراهی، تصمیمگیری سریع، نگاه تخصصی و حمایت عملی است و امید است با همافزایی بیشتر میان دستگاههای مسئول، شرایط برای تداوم موفقیت ورزش این شهرستان فراهم شود.
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