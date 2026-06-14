حسینی: توزیع عادلانه بودجه کلید توسعه پایدار در ورزش ساوه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی، عصر یکشنبه در نشست هماندیشی با خبزنگاران و مدیران شهری با اشاره به اهمیت نقشآفرینی ورزش در کاهش آسیبهای اجتماعی، اظهار کرد: حمایت از تیم فوتسال شهرداری به عنوان یک سرمایه اجتماعی ۱۵ ساله، اولویتی غیرقابل انکار است اما این حمایت نباید منجر به نگاه تکبعدی و غفلت از سایر سرانههای ورزشی شهرستان شود.
فرماندار ساوه گفت: قرار گرفتن در رتبه دوازدهم استان مرکزی در تأمین سرانههای ورزشی، با ظرفیتهای ساوه همخوانی ندارد، نگاه متمرکز بر یک رشته خاص، اگرچه موفقیتهایی را به همراه داشته، اما عملاً موجب ایجاد یک شکاف زیرساختی و سرخوردگی در جامعه جوانان شده است که در پایشهای شورای تأمین و شورای اجتماعی مشهود است.
وی تصریح کرد: وظیفه حاکمیت، بالانس کردن منابع است، ما نمیتوانیم با نادیده گرفتن ورزشهای همگانی، آموزش و زیرساختها، تنها به یک حوزه خاص بسنده کنیم بدون تردید این روند، مدیریت شهری را با «عدم توازن در رشد» مواجه خواهد کرد.
حسینی با تأکید بر اینکه بودجه شهرداری محصول درآمدهای عمومی شهروندان است، افزود: رعایت تناسب در هزینهکرد بودجههای جاری، عمرانی و ورزشی یک تکلیف قانونی است،اختصاص بخش اعظم بودجه سازمان فرهنگی ورزشی به یک تیم خاص، علاوه بر ایجاد شبهات در افکار عمومی، منجر به کاهش مشروعیت حمایتها میشود بنابراین ورود به فاز جدیدی از شفافیت مالی در مصوبات شورا امری ضروری است.
فرماندار ساوه به عنوان راهکار عملیاتی برای خروج از این بنبست، تدوین یک «سند تفاهمنامه سهجانبه» میان اداره ورزش و جوانان، شهرداری و شورای اسلامی شهر را پیشنهاد داد و گفت: این سند باید ضمانت اجرایی داشته باشد و تکالیف هر دستگاه را در توسعه ورزشهای همگانی و زیرساختها مشخص کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی از جمله «ماده ۷۸ قانون مالیاتها» برای جذب حامیان مالی، تصریح کرد: تیمهای ورزشی تحت پوشش شهرداری باید از وابستگی محض به درآمدهای عمومی خارج شده و با بهرهگیری از زیرساختهای حرفهای و تولید بازیکن، به سمت مدلهای خودکفا و باشگاهداری حرفهای حرکت کنند.
وی با تعیین ضربالاجل یکهفتهای خطاب به مدیران ذیربط، تصریح کرد: امیدوارم با حسن نیت آقایان مرادی و شریفی و نگاه مثبتی که وجود دارد، تا هفته آینده شاهد انعقاد این موافقتنامه و ایجاد اجماع در شهرستان باشیم.
وی افزود: هدف نهایی ما، ایجاد یک عدالت ورزشی است که در آن فوتسال به عنوان پرچمدار، همچنان بدرخشد، اما در کنار آن، صدها جوان دیگر در رشتههای متنوع، بستر رشد و تعالی را در فضاهای ورزشی شهر پیدا کنند.
ساوه به قطب ورزشی ایران تبدیل میشود
شهردار ساوه با تأکید بر عزم جدی مدیریت شهری برای توسعه زیرساختهای ورزشی، از مخالف قاطع با انحلال تیم فوتسال شهرداری خبر داد و گفت: با اجرای پروژههای جدید و تقویت زیرساختها، ساوه ظرفیت تبدیل شدن به قطب ورزش ایران را دارد.
رضا مصباحی با بیان اینکه ورزش اولویت اصلی مدیریت شهری در دوره فعلی است، اظهار کرد: نگاه ما به ورزش، فراتر از یک سرگرمی ساده و به عنوان ابزاری برای ارزشآفرینی در شهر است.
وی با اشاره به ظرفیتهای استراتژیک این شهرستان گفت: ساوه به دلیل نزدیکی به پایتخت و برخورداری از آبوهوای مطلوب، پتانسیل بالایی برای میزبانی از اردوهای ملی و تبدیل شدن به قطب ورزشی کشور را دارد، در همین راستا، مذاکراتی با مسئولان فدراسیونهای ورزشی از جمله کشتی انجام شده تا با استفاده از زیرساختهای موجود، این شهرستان به مرکز ثقل ورزش قهرمانی ایران تبدیل شود.
وی ادامه داد: برای اولین بار در این دوره، ورزش به عنوان یکی از ارکان اصلی برنامه استراتژیک شهرداری تدوین شد و شاهد همافزایی خوبی میان شورای شهر و مجموعه شهرداری برای تحقق این هدف هستیم.
شهردار ساوه با اشاره به حواشی مطرح شده پیرامون تیم فوتسال شهرداری، قاطعانه تصریح کرد: من به عنوان شهردار با انحلال تیم شهرداری مخالفم و حمایت از این سرمایه اجتماعی را وظیفه خود میدانم، انحلال این تیم نه تنها توجیهی ندارد، بلکه میتواند پیامدهای حقوقی همچون ترک فعل را برای مدیران در پی داشته باشد.
وی تصریح کرد: با تدابیر اتخاذ شده و حمایتهای فرماندار، در حال رایزنی برای تأمین مالی و حل مشکلات این تیم هستیم و امیدواریم با تصویب نهایی طرحها در شورای اسلامی شهر، مسیر موفقیت ورزش ساوه هموارتر شود. هدف ما این است که ورزش به یکی از تفریحات اصلی و سالم شهروندان ساوجی تبدیل شود و این مسیر با قدرت ادامه خواهد داشت
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