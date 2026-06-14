به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی عصر یکشنبه در مراسم افتتاح نیروگاه خورشیدی امامزاده حمزه‌علی با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ توسط مقام معظم رهبری به عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» افزود: این نام‌گذاری، نقشه راه روشنی برای همه مسئولان، نهادها و فعالان اقتصادی ترسیم کرده است. اقتصادی که متکی بر توان داخلی، بهره‌وری، دانش، نوآوری و مشارکت مردمی باشد، زمینه‌ساز اقتدار ملی، انسجام اجتماعی و پیشرفت پایدار خواهد بود.

وی ادامه داد: افتتاح این نیروگاه خورشیدی نمادی از پیوند ارزشمند سنت ماندگار وقف با فناوری‌های نوین و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.

استاندار چهارمحال و بختیاری ضمن قدردانی از تلاش‌های سازمان اوقاف و امور خیریه کشور به ریاست حجت‌الاسلام خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه استان، جناب آقای امیری، دستگاه‌های اجرایی مرتبط، سرمایه‌گذاران و پیمانکاران، اظهار داشت: امروز این نیروگاه خورشیدی به بهره‌برداری رسمی رسید. این پروژه نشان می‌دهد که موقوفات می‌توانند علاوه بر ایفای نقش‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی، در عرصه‌های اقتصادی و تولیدی نیز منشأ اثر باشند و در چارچوب نیات واقفان به توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد درآمد پایدار و خدمت‌رسانی بیشتر به مردم کمک کنند.

مردانی با تأکید بر ضرورت مدیریت صحیح انرژی و حرکت به سمت منابع پاک و تجدیدپذیر، گفت: رشد مصرف انرژی، حفظ منابع ملی، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و تأمین پایدار برق، ما را ملزم به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌کند. این نیروگاه خورشیدی نمونه‌ای موفق از تبدیل یک ظرفیت وقفی به دارایی مولد و پایدار برای تولید انرژی است.

وی افزود: خوشبختانه استان چهارمحال و بختیاری در سال‌های اخیر گام‌های مهمی در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برداشته است. هم‌اکنون ۱۵ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۴۰ مگاوات در استان بهره‌برداری شده و برای ۶۴ نیروگاه دیگر با ظرفیت ۶۴۷ مگاوات پروانه احداث صادر شده است. انتظار داریم تا پایان دولت به بهره‌برداری ۱۵۰ مگاوات از این پروژه‌ها برسیم.

استاندار چهارمحال و بختیاری توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر را مصداق روشن تحقق شعار سال دانست و تصریح کرد: این رویکرد، وابستگی کشور به منابع محدود انرژی را کاهش می‌دهد، ظرفیت تولید داخلی را افزایش می‌بخشد، بنیان‌های اقتصاد مقاومتی را مستحکم‌تر می‌کند و زمینه تقویت امنیت ملی، رفاه عمومی و توسعه پایدار را فراهم می‌سازد.

مردانی در پایان با قدردانی از توجه سازمان اوقاف به ظرفیت‌های استان گفت: امیدوارم افتتاح این نیروگاه سرآغاز اجرای پروژه‌های بزرگ در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، سرمایه‌گذاری‌های مولد وقفی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی استان باشد. اطمینان دارم که با همدلی، انسجام، وحدت، مشارکت مردم، تلاش بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و حمایت دستگاه‌های اجرایی می‌توانیم از تمام ظرفیت‌های استان در مسیر تحقق شعار سال بهره بگیریم و گام‌های مؤثرتری برای توسعه و پیشرفت استان چهارمحال و بختیاری برداریم.