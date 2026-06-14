به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید مصطفی حسینی در پیامی خطاب به هیئات مذهبی، خادمان حسینی، مسئولان و مردم ولایتمدار زنجان، با تشریح الزامات برگزاری آیینهای ماه محرم و صفر امسال، بر ضرورت حضور پرشور مردم در صحنه، تقویت فعالیت مواکب، برنامهریزی دقیق دستگاههای اجرایی و ساماندهی برگزاری اجتماعات عظیم حسینی در زنجان تأکید کرد.
وی با اشاره به فرارسیدن ماه محرمالحرام اظهار کرد: زنجان به عنوان «پایتخت شور و شعور حسینی» سالهاست که افتخار میزبانی و برگزاری بزرگترین اجتماعات و آیینهای عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را بر عهده دارد و امسال نیز نگاهها به این شهر دوخته شده است تا شاهد جلوهای دیگر از ارادت مردم این دیار به ساحت سیدالشهدا (ع) باشند.
حسینی با بیان اینکه آیینهای محرم و صفر امسال در زنجان و سراسر کشور از جهات مختلف متفاوتتر از سالهای گذشته برگزار خواهد شد، افزود: مردم مؤمن و انقلابی ایران اسلامی در شرایطی به استقبال ماه محرم میروند که شعار خونخواهی امام حسین (ع) و پاسداشت راه شهیدان بیش از هر زمان دیگری در فضای جامعه جلوهگر شده و همین موضوع مسئولیت هیئات، مواکب و دستگاههای اجرایی را دوچندان میکند.
ضرورت حضور میدانی هیئات و پررونق ماندن فضای خیابانها
نماینده ولیفقیه در استان زنجان نخستین محور مورد توجه در برگزاری مراسمهای محرم امسال را حضور فعال و گسترده مردم در میدان و خیابان عنوان کرد و گفت: نوع برگزاری برنامههای عزاداری باید به گونهای باشد که فضای عمومی شهر و خیابانها از حضور عاشقان اهلبیت (ع) خالی نماند.
وی با اشاره به درخواستهای مطرح شده از سوی مجموعههای متولی امور هیئات مذهبی خاطرنشان کرد: پیشنهاد میشود هیئات حسینی زمان آغاز مراسمهای خود را اندکی زودتر در نظر بگیرند و به تبع آن برنامهها نیز زودتر به پایان برسد تا عزاداران بتوانند در دستهجات، تجمعات و آیینهایی که در سطح شهر و خیابانها برگزار میشود حضور یابند.
حسینی تصریح کرد: محرم امسال باید به محرم شور، حماسه، حضور و نمایش اقتدار فرهنگی و دینی ملت ایران تبدیل شود و این هدف جز با حضور گسترده مردم در میدان محقق نخواهد شد.
مواکب باید متناسب با افزایش حضور مردم تقویت شوند
نماینده ولیفقیه در استان زنجان به نقش مواکب در برگزاری هرچه باشکوهتر مراسمهای مذهبی اشاره کرد و گفت: با توجه به پیشبینی حضور گستردهتر مردم در آیینهای محرم و صفر امسال، فعالیت مواکب نیز باید از نظر کمی و کیفی توسعه یابد.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای خادمان و فعالان مردمی اظهار داشت: در ماههای گذشته، جمع زیادی از مردم مؤمن، هیئتیها و جوانان انقلابی از جان، مال، وقت و توان خود برای گرم نگه داشتن فضای حضور مردم در میدان مایه گذاشتند و شایسته است از این مجاهدتها صمیمانه قدردانی شود.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان افزود: انتظار میرود مواکب با بهرهگیری از تجربه سالهای گذشته و همچنین آمادگیهایی که طی ماههای اخیر ایجاد شده است، خدماترسانی گستردهتر و منسجمتری داشته باشند.
وی تأکید کرد: مسئولان مواکب، هیئات مذهبی و مردم باید با همدلی، حمایت و پشتیبانی متقابل زمینه استمرار و تقویت این سنگرهای مردمی را فراهم کنند تا چراغ مواکب حسینی امسال پرفروغتر از گذشته روشن بماند.
لزوم آمادگی دستگاههای اجرایی برای مدیریت جمعیت
حسینی در ادامه با اشاره به ضرورت برنامهریزی دقیق برای مدیریت جمعیت در ایام عزاداری، گفت: با توجه به پیشبینی افزایش چشمگیر حضور مردم در مراسمهای محرم، لازم است دستگاههای مسئول به ویژه شهرداری و سایر نهادهای خدماترسان تمهیدات لازم را از هماکنون پیشبینی کنند.
وی اظهار کرد: اگر حضور مردم فراتر از برآوردها و انتظارات باشد که امیدواریم همینگونه نیز باشد، نباید شاهد اختلال در برگزاری مراسمها و تردد عزاداران باشیم.
امام جمعه زنجان افزود: توصیه عمومی به هیئات مذهبی آن است که در صورت امکان بخشی از برنامههای خود را در میدانها و فضاهای باز شهری برگزار کنند و از ظرفیت معابر و فضاهای عمومی برای گسترش حضور مردمی بهره بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: لازم است فضاهای مناسب برای حرکت دستهجات، برگزاری تجمعات عزاداری و استقرار هیئات در نزدیکترین نقاط به مسیرهای اصلی عزاداری پیشبینی شود تا امکان حضور حداکثری مردم و برگزاری مطلوب مراسمها فراهم شود.
یومالعباس(ع) و اجتماعات عظیم حسینی جلوهای باشکوهتر خواهند داشت
نماینده ولیفقیه در استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به آیینهای شاخص عزاداری در این استان اشاره کرد و گفت: زنجانیها افتخار دارند که در ایام ماه محرم، بهویژه در روزهای پایانی دهه نخست، اجتماعات عظیم و کمنظیری همچون دسته عظیم یومالعباس(ع) و دیگر دستههای بزرگ عزاداری را برگزار میکنند.
وی افزود: این آیینهای باشکوه که سالهاست به نمادی از عشق و ارادت مردم زنجان به حضرت سیدالشهدا(ع) تبدیل شده، امسال نیز با شکوهی مضاعف برگزار خواهد شد.
حسینی با اشاره به شعار محرم امسال اظهار کرد: شعار «در خیمه حسینیم، خونخواه و جانفداییم» به بهترین و زیباترین شکل در آیینهای عزاداری زنجان تجلی خواهد یافت و جلوهای از وفاداری مردم به آرمانهای عاشورا و راه شهیدان را به نمایش خواهد گذاشت.
ضرورت ساماندهی مواکب و مدیریت مسیرهای عزاداری
امام جمعه زنجان با بیان اینکه حتی در سالهای گذشته نیز ظرفیت خیابانها و معابر پاسخگوی حجم عظیم جمعیت عزاداران نبود، گفت: امسال با افزایش حضور مردم، ضرورت برنامهریزی و ساماندهی بیش از گذشته احساس میشود.
وی از مسئولان، هیئات مذهبی و موکبداران خواست در فرصت باقیمانده تا برگزاری دستههای عظیم عزاداری، نسبت به ساماندهی نحوه استقرار مواکب و تنظیم چیدمان آنها در مسیرهای عزاداری اقدام کنند.
حسینی تأکید کرد: این اقدام علاوه بر تسهیل تردد جمعیت، به ارتقای نظم، زیبایی بصری و انعکاس مناسب شکوه حضور مردم در رسانهها نیز کمک خواهد کرد.
وی افزود: با همدلی مردم، هیئات مذهبی، موکبداران و مسئولان اجرایی میتوان زمینه برگزاری مراسمی آرام، باشکوه، ایمن و درخور شأن پایتخت شور و شعور حسینی را فراهم کرد.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان ابراز امیدواری کرد که خداوند متعال به همه عاشقان و دلدادگان اهلبیت(ع) توفیق دهد تا آیینهای عزاداری سیدالشهدا(ع) را هرچه باشکوهتر برگزار کرده و پیام ماندگار نهضت عاشورا را به نسلهای آینده منتقل کنند.
وی تأکید کرد: محرم امسال فرصت ارزشمندی برای نمایش وحدت، همبستگی، بصیرت و وفاداری ملت ایران به فرهنگ عاشورا و آرمانهای شهدا خواهد بود.
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