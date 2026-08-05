تبیین دستاوردهای اربعین؛ قدردانی از دست اندرکاران دلدادگان حسینی سمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا قنبری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در پیامی از دست اندرکاران و مردم متدین استان همچنین مواکب و هیئات مذهبی بابت برگزاری مراسم معنوی دلدادگان حسینی قدردانی کرد متن پیام به این شرح است:

اربعین خونخواهی امسال، جلوه‌ای باشکوه از ایمان، بصیرت، وحدت و دلدادگی مردم مؤمن و ولایتمدار استان سمنان به ساحت نورانی حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام بود؛ حماسه‌ای که در آن، خیابان‌ها و مسیرهای این دیار با گام‌های عاشقانه مردم حسینی و پرچم‌های سرخ خونخواهی، یکپارچه رنگ و بوی کربلا گرفت و پیام ایستادگی، وفاداری و عهد با آرمان‌های عاشورا را به نمایش گذاشت.

این حماسه عظیم، پیش از هر چیز مرهون حضور خالصانه مردم عزیز استان، موکب‌داران، هیئات حسینی، گروه‌های جهادی، بانوان و نوجوانان عاشورایی، مداحان، مبلغین، خانواده‌های معظم شهدا و فعالان فرهنگی و رسانه‌ای مردمی بود که با عشق و اخلاص، در خدمت زائران و دلدادگان سیدالشهدا علیه‌السلام به میدان آمدند. از همه این عزیزان که با برپایی مواکب خدمت‌رسان و به‌ویژه مواکب فرهنگی و تبیینی، زمینه پیوند شور حسینی با معرفت، جهاد تبیین و ترویج معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام را فراهم کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم. به فضل الهی، امسال در کنار فعالیت بیش از ۵۰۰ موکب مردمی در ۴۱ نقطه استان، توسعه مواکب فرهنگی و تبیینی به عنوان دستاورد برجسته این حرکت، نقش مهمی در ترویج معارف عاشورا، جهاد تبیین و تبیین پیام خونخواهی حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام ایفا کرد.

همچنین از نماینده محترم ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه معزز سمنان، حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی، ائمه جمعه محترم استان، جناب آقای دکتر کولیوند استاندار محترم، فرمانداران، شهرداران، شوراهای اسلامی، سپاه قائم آل‌محمد(عج) و همه مدیران و دستگاه‌های همراه که در برگزاری باشکوه این حماسه مردمی نقش‌آفرینی کردند، صمیمانه سپاسگزارم.

از همکاران خدوم در ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان و همه فعالانی که در مسیر هماهنگی، پشتیبانی و تقویت پیوست فرهنگی این حرکت عظیم تلاش کردند، تشکر و قدردانی می‌کنم همچنین از پوشش گسترده و هنرمندانه اصحاب رسانه در ثبت و روایت این حماسه ماندگار تقدیر می‌کنم.

امید است این حرکت نورانی، زمینه‌ساز تقویت شبکه مردمی فرهنگ حسینی و استمرار خدمت، تبیین و جهاد فرهنگی در مسیر اهل‌بیت علیهم‌السلام باشد