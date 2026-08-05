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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

تبیین دستاوردهای اربعین؛ قدردانی از دست اندرکاران دلدادگان حسینی سمنان

تبیین دستاوردهای اربعین؛ قدردانی از دست اندرکاران دلدادگان حسینی سمنان

سمنان- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در پیامی از همه دست اندرکاران برگزاری مراسم اربعین در استان قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا قنبری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در پیامی از دست اندرکاران و مردم متدین استان همچنین مواکب و هیئات مذهبی بابت برگزاری مراسم معنوی دلدادگان حسینی قدردانی کرد متن پیام به این شرح است:

اربعین خونخواهی امسال، جلوه‌ای باشکوه از ایمان، بصیرت، وحدت و دلدادگی مردم مؤمن و ولایتمدار استان سمنان به ساحت نورانی حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام بود؛ حماسه‌ای که در آن، خیابان‌ها و مسیرهای این دیار با گام‌های عاشقانه مردم حسینی و پرچم‌های سرخ خونخواهی، یکپارچه رنگ و بوی کربلا گرفت و پیام ایستادگی، وفاداری و عهد با آرمان‌های عاشورا را به نمایش گذاشت.

این حماسه عظیم، پیش از هر چیز مرهون حضور خالصانه مردم عزیز استان، موکب‌داران، هیئات حسینی، گروه‌های جهادی، بانوان و نوجوانان عاشورایی، مداحان، مبلغین، خانواده‌های معظم شهدا و فعالان فرهنگی و رسانه‌ای مردمی بود که با عشق و اخلاص، در خدمت زائران و دلدادگان سیدالشهدا علیه‌السلام به میدان آمدند. از همه این عزیزان که با برپایی مواکب خدمت‌رسان و به‌ویژه مواکب فرهنگی و تبیینی، زمینه پیوند شور حسینی با معرفت، جهاد تبیین و ترویج معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام را فراهم کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم. به فضل الهی، امسال در کنار فعالیت بیش از ۵۰۰ موکب مردمی در ۴۱ نقطه استان، توسعه مواکب فرهنگی و تبیینی به عنوان دستاورد برجسته این حرکت، نقش مهمی در ترویج معارف عاشورا، جهاد تبیین و تبیین پیام خونخواهی حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام ایفا کرد.

همچنین از نماینده محترم ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه معزز سمنان، حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی، ائمه جمعه محترم استان، جناب آقای دکتر کولیوند استاندار محترم، فرمانداران، شهرداران، شوراهای اسلامی، سپاه قائم آل‌محمد(عج) و همه مدیران و دستگاه‌های همراه که در برگزاری باشکوه این حماسه مردمی نقش‌آفرینی کردند، صمیمانه سپاسگزارم.

از همکاران خدوم در ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان و همه فعالانی که در مسیر هماهنگی، پشتیبانی و تقویت پیوست فرهنگی این حرکت عظیم تلاش کردند، تشکر و قدردانی می‌کنم همچنین از پوشش گسترده و هنرمندانه اصحاب رسانه در ثبت و روایت این حماسه ماندگار تقدیر می‌کنم.

امید است این حرکت نورانی، زمینه‌ساز تقویت شبکه مردمی فرهنگ حسینی و استمرار خدمت، تبیین و جهاد فرهنگی در مسیر اهل‌بیت علیهم‌السلام باشد

کد مطلب 6908765

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