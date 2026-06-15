کشف ۲۳ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس همدان و قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی اظهار کرد: با اقدامات و تلاش‌های اطلاعاتی چندماهه ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان، فعالیت یک باند قاچاق و توزیع مواد مخدر که قصد داشت محموله‌ای را از استان‌های جنوبی به مقصد تهران منتقل کند، تحت رصد دقیق قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا و با تداوم اقدامات اطلاعاتی، مسیر تردد خودروی قاچاقچیان مشخص شد و پس از هماهنگی‌های لازم، تیم‌های عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان با همکاری عملیاتی کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم، موفق شدند خودروی مورد نظر را در ورودی شهر قم شناسایی و متوقف کنند.

فرمانده انتظامی استان همدان تصریح کرد: ماموران در بازرسی دقیق از این خودرو که به شکل ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، مقدار ۲۳ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را با لفافه کشف و ضبط کردند.

وی با اشاره به دستگیری یک متهم در این عملیات، گفت: خودروی حامل مواد مخدر توقیف و متهم پس از دستگیری و تشکیل پرونده، با برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سردار نجفی در پایان با تأکید بر استمرار قاطعانه پلیس در مبارزه با سوداگران مرگ، خاطرنشان کرد: اشراف اطلاعاتی و تعامل و هم‌افزایی عملیاتی میان رده‌های انتظامی استان‌های مختلف، دو رویکرد مؤثری است که ظرفیت‌های گسترده‌ای را برای مقابله با پدیده شوم مواد مخدر و برهم‌زدن برنامه‌های قاچاقچیان فراهم کرده است.