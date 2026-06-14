به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به وال استریت ژورنال گفت: به زودی بیانیه‌ای صادر خواهم کرد که تأیید ایالات متحده از توافق با ایران را تأیید می‌کند.

وی در ادامه مدعی شد که این توافق به‌صورت الکترونیکی، یا توسط او و یا توسط معاون جی دی ونس معاونش امضاء خواهد شد.

وی همچنین ادعا کرد که توافق شامل موافقت ایران با عدم دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و بازگشایی فوری تنگه هرمز خواهد بود.

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که ایران هنوز تأیید نکرده است که با این توافق موافقت کرده باشد.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه مدعی شد که نیاز فوری و مبرمی برای خارج کردن مواد هسته‌ای از ایران وجود ندارد و گفت که این امر می‌تواند در آینده صورت بگیرد.

وی افزود: بازرسی‌های سخت‌گیرانه‌ای از ایرانی‌ها وجود خواهد داشت، اما او مشخص نکرد که این بازرسی‌ها چگونه اجرا خواهد شد.

ترامپ مدعی شد که ایران تحت این توافق، پول نقد دریافت نخواهد کرد، اما احتمال لغو تحریم‌ها وجود دارد.

وی در ادامه ادعاهایش افزود: محاصره دریایی اعمال‌شده بر ایران موفقیت‌آمیز است و تأثیر آن از حملات نظامی قوی‌تر است.

ترامپ گفت: نتانیاهو از این توافق حمایت می‌کند؛ چرا که برای او خوب است و مانع از آن می‌شود که ایران تحت هر شرایطی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.

ترامپ: هرگز به فکر تغییر رژیم در ایران نبوده‌ام

ترامپ در ادامه گفتگو با وال استریت ژورنال گفت: من می‌خواهم به حملات پایان دهم و ایرانی‌ها نیز خواهان پایان دادن به جنگ هستند.

وی مدعی شد: هرگز به فکر تغییر رژیم ایران نبوده‌ام و ما در حال حاضر با گروه سوم از مسئولان ایرانی در تعامل هستیم که عقلانی‌ترین گروه است.