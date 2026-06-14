به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نجابتی شامگاه یکشنبه در آئین سیاه پوشان عزای حسینی همراه با رونمایی از اثر هنری اصحاب آخرالزمانی سید الشهدا علیه السلام که در مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس و از سوی هیئت متوسلین به حضرت علی اصغر علیه السلام برگزار شد، با بیان تجربه‌های شخصی خود از فعالیت در حوزه هنرهای تجسمی و ارتباط آن با هیئت‌های مذهبی اظهار کرد: مساجد و هیئت‌ها در سال‌های اخیر از یک فضای صرفاً آیینی به بستری برای تولید محتوا و فعالیت‌های گسترده فرهنگی و هنری تبدیل شده‌اند و این تحول را باید به عنوان یک جریان مهم فرهنگی مورد تحلیل و بررسی قرار داد.



وی با اشاره به سابقه تاریخی حضور هنرمندان در هیئت‌ها افزود: در گذشته ارتباط هنرمندان با هیئت‌ها محدود به فعالیت‌های خادمی یا همکاری‌های ساده بود و کمتر زمینه‌ای برای حضور مستقیم هنرمندان در تولید آثار هنری وجود داشت، اما امروز این فضا به شکل قابل توجهی تغییر کرده است.



وی گفت: در شرایط کنونی هیئت‌ها به کانون‌های فرهنگی واقعی تبدیل شده‌اند که در آن‌ها ایده‌پردازی، تولید محتوا و فعالیت‌های هنری در حوزه‌های مختلف از جمله خوشنویسی، طراحی، صوت، تصویر و سایر رشته‌های هنری انجام می‌شود.



نقش هیئت‌ها در تولید هنر متعهد



نجابتی با تأکید بر نقش هیئت‌ها در شکل‌دهی به جریان هنر متعهد تصریح کرد: بسیاری از هنرمندان امروز کشور در بستر همین هیئت‌ها رشد یافته‌اند و حتی برخی از آنها پس از فعالیت در این فضا، وارد دانشگاه‌ها و عرصه‌های تخصصی هنری شده‌اند.



وی افزود: هیئت‌ها امروز به مرحله‌ای رسیده‌اند که می‌توان آن‌ها را فرهنگسراهای واقعی دانست، زیرا علاوه بر فعالیت‌های مذهبی در زمینه آموزش هنر و تربیت هنرمندان نیز نقش فعال دارند و این موضوع جایگاه ویژه‌ای برای این نهادها در عرصه فرهنگی کشور ایجاد کرده است.



وی با اشاره به تولید آثار هنری در هیئت‌ها ادامه داد: در سال‌های اخیر بسیاری از آثار شاخص هنری کشور در همین فضاها شکل گرفته و توسط هنرمندان هیئتی طراحی و اجرا شده است و این روند نشان دهنده پیوند عمیق هنر با فرهنگ دینی است.



وی با اشاره به اثر اصحاب آخرالزمانی سید الشهدا(ع)گفت: این اثر در سومین دیوارنگاره بزرگ کشور در قم اکران شده و حاصل همکاری جمعی از هنرمندان و فعالان هیئتی است که با مشارکت یک مجموعه مذهبی به شهرداری قم اهدا شده و در معرض دید عموم قرار گرفته است.



جزئیات طراحی اثر اصحاب آخرالزمانی سید الشهدا علیه



نجابتی، با تشریح روند طراحی این اثر اظهار کرد در این کار از شیوه خطی الهام گرفته از شیوه‌های گذشته استفاده شده، اما با رویکردی نوین تلاش شده تا حجم بیشتری از اسامی و مفاهیم در قالب یک ساختار بصری منسجم ارائه شود و همین موضوع چالش‌های فنی و هنری قابل توجهی به همراه داشته است.



وی افزود: در این اثر تلاش شده است ترکیب اسامی شهدا و شخصیت‌های اثرگذار در یک ساختار منسجم بصری قرار گیرد به گونه‌ای که هم خوانایی حفظ شود و هم زیبایی هنری اثر آسیب نبیند و این فرآیند نیازمند دقت و زمان قابل توجهی بوده است.



وی با اشاره به حضور نام شهدا در این اثر هنری تصریح کرد: طراحی چنین آثاری همواره با یک مسئولیت اخلاقی و عاطفی سنگین همراه است زیرا خانواده‌های شهدا در مواجهه با این آثار احساسات متفاوتی دارند و هنرمند باید این حساسیت را در طراحی خود لحاظ کند.



وی ادامه داد؛ در این اثر تلاش شده نام شهدای مختلف از جبهه‌های گوناگون از جمله دفاع مقدس، امنیت، سلامت و مدافعان حرم و جنگ اخیر در قالب یک ساختار واحد به نمایش گذاشته شود تا یاد و نام آنان در یک قاب مشترک ثبت شود.



نقش پژوهش در شکل‌گیری اثر



نجابتی با اشاره به فرآیند پژوهشی این پروژه اظهار کرد: انتخاب و چینش اسامی شهدا در این اثر حاصل یک کار پژوهشی گروهی و زمان‌بر بوده که بیش از یک ماه به طول انجامیده و در نهایت طی حدود ۲۵ روز به مرحله اجرا رسیده است.



وی افزود: در این فرآیند تلاش شده تا هر نام شهید در جایگاه مناسب خود در ساختار اثر قرار گیرد به گونه‌ای که هم از نظر بصری و هم از نظر مفهومی هماهنگی لازم در اثر حفظ شود و اثر نهایی به یک ترکیب منسجم برسد.



وی با بیان اینکه این اثر بازتابی از تنوع جغرافیایی و فرهنگی شهدا و شخصیت‌های اثرگذار است ادامه داد: در طراحی این پروژه نام‌های شهدایی از کشورهای مختلف و همچنین بانوان و شخصیت‌های علمی و فرهنگی نیز مورد توجه قرار گرفته و این موضوع نشان دهنده گستره جهانی فرهنگ ایثار و مقاومت است.