  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۰

استقبال مکرون از توافق ایران و آمریکا

استقبال مکرون از توافق ایران و آمریکا

رئیس‌جمهور فرانسه با استقبال از توافق حاصل‌شده میان ایران و آمریکا، خواستار اجرای سریع و کامل آن از سوی همه طرف‌ها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ،امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه از توافق به‌دست‌آمده میان ایران و ایالات متحده که در پی تلاش‌های دیپلماتیک چندین کشور حاصل شده است، استقبال کرد.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل این توافق، اعلام کرد که بازگشایی فوری تنگه هرمز و از سرگیری تردد دریایی بدون محدودیت، برای ثبات منطقه و اقتصاد جهانی اهمیت دارد.

مکرون همچنین اظهار داشت که این توافق می‌تواند زمینه‌ساز مذاکرات گسترده‌تر برای تقویت صلح و امنیت در خاورمیانه باشد و فرانسه در کنار شرکای خود آماده ایفای نقش در این مسیر است.

کد مطلب 6860474

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها