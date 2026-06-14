استقبال مکرون از توافق ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر ،امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه از توافق به‌دست‌آمده میان ایران و ایالات متحده که در پی تلاش‌های دیپلماتیک چندین کشور حاصل شده است، استقبال کرد.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل این توافق، اعلام کرد که بازگشایی فوری تنگه هرمز و از سرگیری تردد دریایی بدون محدودیت، برای ثبات منطقه و اقتصاد جهانی اهمیت دارد.

مکرون همچنین اظهار داشت که این توافق می‌تواند زمینه‌ساز مذاکرات گسترده‌تر برای تقویت صلح و امنیت در خاورمیانه باشد و فرانسه در کنار شرکای خود آماده ایفای نقش در این مسیر است.

