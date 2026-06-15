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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۵۴

آسوشیتدپرس: ایران به اهرم جدیدی در تنگه هرمز دست یافته است

آسوشیتدپرس: ایران به اهرم جدیدی در تنگه هرمز دست یافته است

خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس در گزارشی و در واکنش به توافق ایران و آمریکا اذعان کرد که تهران پس از این جنگ به یک اهرم فشار جدید در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی دست یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس نوشت که توافق برای پایان جنگ، منطقه را به شرایطی مشابه پیش از آغاز درگیری‌ها بازمی‌گرداند، اما در این میان هزاران نفر کشته شده‌اند و ایران نیز با توانایی تأثیرگذاری بر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، از یک ابزار جدید برای اعمال فشار در مذاکرات برخوردار شده است.

این گزارش با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز تأکید کرد که این آبراه یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نفت، گاز طبیعی و محصولات مرتبط از جمله کودهای شیمیایی در جهان به شمار می‌رود و اختلال در آن، اقتصاد جهانی را با تکانه‌های جدی مواجه کرده است.

آسوشیتدپرس همچنین اذعان کرد که با وجود اهداف اعلامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در آغاز جنگ علیه ایران، تهران همچنان توان موشکی خود را حفظ کرده، به حمایت از متحدان منطقه‌ای خود از جمله حزب‌الله ادامه می‌دهد و ذخایری از اورانیوم با غنای بالا را برای برنامه هسته‌ای خود در اختیار دارد.

کد مطلب 6860481

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    نظرات

    • مجتبی US ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
      0 2
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      ایران باید ۱ -کنترل تنگه هرمز دستش باشد و هیچ کشته نظامی یا کشتی که مربوط به رژیم صهیونیست را در خلیج فارس راه ندهد. ۲- از همه کشتی ها پول بگیرد، این در امد خوبی است و تحریم ها را خنثی میکند. ۳- خسارت جنگ و ویرانی را در جا باید ایرا بگیرد، نه قسطی. ۴- از ان پی تی هم بیایید بیرون. این را نتوانید انجام بدید ما جنگ را باخته ایم
    • فریدون IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
      0 0
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      تنگه هرمز برای ایران حکم بمب اتم برای کشور های اتمی را دارد ، ایران هرگز از تنگه هرمز استفاده نمی کند مگر موجودیت کشور به خطر بیفتد . ایران چه نیازی به بمب اتمی دارد ، تنگه هرمز ضد ها بمب اتمی برای محافظت از موجودیت کشور است ، اصرار آمریکا به حذف دانش اتمی ایران احمقانه است قطعاً نظام مطالبی را اطلاع داشت که بمب اتمی را نفی کرد و امروز قوی تر از آن را داریم

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