آسوشیتدپرس: ایران به اهرم جدیدی در تنگه هرمز دست یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس نوشت که توافق برای پایان جنگ، منطقه را به شرایطی مشابه پیش از آغاز درگیریها بازمیگرداند، اما در این میان هزاران نفر کشته شدهاند و ایران نیز با توانایی تأثیرگذاری بر تردد کشتیها در تنگه هرمز، از یک ابزار جدید برای اعمال فشار در مذاکرات برخوردار شده است.
این گزارش با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز تأکید کرد که این آبراه یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت، گاز طبیعی و محصولات مرتبط از جمله کودهای شیمیایی در جهان به شمار میرود و اختلال در آن، اقتصاد جهانی را با تکانههای جدی مواجه کرده است.
آسوشیتدپرس همچنین اذعان کرد که با وجود اهداف اعلامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در آغاز جنگ علیه ایران، تهران همچنان توان موشکی خود را حفظ کرده، به حمایت از متحدان منطقهای خود از جمله حزبالله ادامه میدهد و ذخایری از اورانیوم با غنای بالا را برای برنامه هستهای خود در اختیار دارد.
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