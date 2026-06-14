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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۵

قطر: از توافق حاصل شده بین ایران و آمریکا استقبال می‌کنیم

قطر: از توافق حاصل شده بین ایران و آمریکا استقبال می‌کنیم

نخست‌وزیر قطر گفت که کشورش از توافق حاصل شده بین ایران و آمریکا استقبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست‌وزیر قطر گفت: ما از توافق حاصل‌شده درباره یادداشت تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران استقبال می‌کنیم.

وی افزود: مراتب قدردانی خود را از برادرانمان در پاکستان، و نیز از تمامی طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که در فراهم‌سازی شرایط مساعد برای دستیابی به این تفاهم نقش داشتند، ابراز می‌داریم.

نخست‌وزیر قطر ابراز امیدواری کرد که همه طرف‌ها در مذاکرات آتی با روحیه‌ای مثبت و سازنده که به تحکیم این پیشرفت کمک خواهد کرد، مشارکت داشته باشند.

این مقام قطری تاکید کرد که کشورش همچنان حامی ثابت‌قدم این تلاش‌ها و همه ابتکارهایی خواهد بود که با هدف تقویت امنیت و ثبات در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی، از طریق گفت‌وگو و راهکارهای مسالمت‌آمیز، پیگیری می‌شوند.

کد مطلب 6860455

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