به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخستوزیر قطر گفت: ما از توافق حاصلشده درباره یادداشت تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران استقبال میکنیم.
وی افزود: مراتب قدردانی خود را از برادرانمان در پاکستان، و نیز از تمامی طرفهای منطقهای و بینالمللی که در فراهمسازی شرایط مساعد برای دستیابی به این تفاهم نقش داشتند، ابراز میداریم.
نخستوزیر قطر ابراز امیدواری کرد که همه طرفها در مذاکرات آتی با روحیهای مثبت و سازنده که به تحکیم این پیشرفت کمک خواهد کرد، مشارکت داشته باشند.
این مقام قطری تاکید کرد که کشورش همچنان حامی ثابتقدم این تلاشها و همه ابتکارهایی خواهد بود که با هدف تقویت امنیت و ثبات در سطوح منطقهای و بینالمللی، از طریق گفتوگو و راهکارهای مسالمتآمیز، پیگیری میشوند.
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