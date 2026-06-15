به گزارش خبرگزاری مهر ،دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا پس از اعلام توافق میان ایران و ایالات متحده، در گفت‌وگو با روزنامه نیویورک‌تایمز گفت: ایران برای همیشه به غنی‌سازی در سطوح پایین که تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند برای اهداف نظامی استفاده شود، محدود خواهد شد.

ترامپ در ادامه به بیان ادعاهایی درباره این توافق پرداخت.

وی مدعی شد در صورت شکست توافق هسته‌ای، گزینه حمله نظامی دوباره مطرح خواهد شد. ترامپ همچنین ادعا کرد واشنگتن می‌تواند در ازای دریافت ۲۰ درصد از درآمدهای منطقه، نقش «نگهبان منطقه» را ایفا کند.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه با اشاره به تصمیم خود برای حمله به ایران در اواخر فوریه و اعمال محاصره دریایی، ادعا کرد: این اقدامات معادلات خاورمیانه را به نفع منافع آمریکا تغییر داده است.

ترامپ همچنین مدعی شد: توافق با ایران در نهایت موجب خواهد شد تنگه هرمز برای همیشه بدون عوارض باقی بماند.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز گفت: «کنار آمدن با نتانیاهو فوق‌العاده دشوار است و او باید از ما بسیار سپاسگزار باشد، زیرا اگر ایران سلاح هسته‌ای داشت، اسرائیل وجود نداشت.»