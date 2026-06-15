علیرضا طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد:واحدهای تولیدی ساوه در سال گذشته موفق شده‌اند بیش از ۱۳ هزار و ۸۰۰ تن گوشت مرغ و ۶ هزار و ۵۰۰ تن تخم‌مرغ تولید کنند.

وی با بیان اینکه نیاز روزانه شهرستان ساوه به ۲۵ تن مرغ و ۱۸ تن تخم‌مرغ است، افزود: با توجه به این میزان تولید، ساوه نه تنها به مرحله خودکفایی رسیده، بلکه مازاد تولید خود را به شهرستان‌های دیگر و پایتخت (تهران) نیز صادر می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساوه ادامه داد: در حال حاضر، ۶۳ واحد مرغداری فعال در ساوه فعال هستند که از این تعداد، ۵۵ واحد به تولید گوشت و ۷ واحد به تولید تخم‌مرغ اختصاص دارند.

وی با اشاره به نقش تولیدکنندگان این حوزه گفت: فعالان این واحدهای تولیدی با ایستادگی و پشتکار خود، حتی در دشوارترین شرایط جنگی نیز به روند تولید را متوقف نکردند به گونه‌ای که هیچ‌گونه کمبودی در تأمین این کالای اساسی در بازار احساس نشد.

طهماسبی همچنین چشم‌انداز آینده این بخش را روشن دانست و گفت: با فراهم‌شدن زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های لازم، امکان افزایش تولید در این واحدها تا دو برابر نیز وجود دارد.