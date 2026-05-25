تعادل بازار پروتئین با حفظ حقوق مردم و تولیدکنندگان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر آقاعلیخانی بعد از ظهر دوشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان مرکزی اظهار کرد: عملکرد برخی دستگاه‌ها در حوزه تنظیم بازار قابل قبول نیست و نظام اعتباری کشور برای حمایت مؤثر از تولیدکنندگان به بازنگری و اصلاح ساختاری نیاز دارد.

وی افزود: بخشی از نابسامانی‌های بازار ناشی از ضعف برنامه‌ریزی کلان است و وزارت جهاد کشاورزی باید با تدوین برنامه‌های جامع‌تر، مدیریت مؤثرتری بر بازار اعمال کند.

آقاعلیخانی تصریح کرد: جایگاه اصناف در اقتصاد کشور باید به‌درستی تبیین شود تا موانع و مشکلات پیش‌روی فعالان این بخش کاهش یابد.

وی ادامه داد: افزایش قیمت گوشت قرمز، تقاضا برای گوشت سفید را افزایش داده و رشد نرخ این محصول نیز فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی تاکید کرد: تثبیت قیمت مرغ باید با درنظر گرفتن شرایط تولید و واقعیت‌های بازار انجام شود تا ضمن حمایت از مصرف‌کننده، پایداری تولید نیز حفظ شود.

وی افزود: برای جلوگیری از اثرگذاری جو روانی بر بازار، نشست مشترکی با حضور مسئولان اقتصادی و جهاد کشاورزی استان‌های همجوار به‌منظور هماهنگی در تأمین، توزیع و قیمت‌گذاری محصولات پروتئینی برگزار می‌شود.

آقاعلیخانی بیان کرد: قیمت‌گذاری‌ها باید پایدار و قابل دفاع باشد، چراکه تغییرات مکرر نرخ‌ها موجب بی‌ثباتی بازار و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی می‌شود.

وی گفت: با توجه به احتمال افزایش تقاضای گوشت مرغ در ماه‌های آینده، افزایش جوجه‌ریزی و هماهنگی با تشکل‌های تولیدی برای جلوگیری از کمبود و نوسانات قیمتی ضروری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی تصریح کرد: تشکل‌ها، جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی می‌توانند با اتکا به واقعیت‌های میدانی، راهکارهای عملیاتی تدوین کنند و لازم است جمع‌بندی کارشناسی این مجموعه‌ها در نشست هفته آینده ارائه شود.

وی افزود: کشتارگاه‌های دارای سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های پایدار باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد حمایت قرار گیرند تا منافع سرمایه‌گذاران حفظ شده و زنجیره تولید و عرضه دچار اختلال نشود.