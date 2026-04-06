بیش از ۱۰ هزار تن گوشت سفید و قرمز در استان مرکزی تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فتاحی اظهار کرد: طرح تشدید نظارت‌های نوروزی از ۲۹ بهمن سال گذشته تا پایان تعطیلات نوروزی سال جاری در این استان اجرا و در این طرح تعداد هفت هزار و ۳۴۶ مورد بازدید و بازرسی از مراکز و اماکن تولید، بسته بندی، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی توسط بازرسان دامپزشکی استان مرکزی انجام شد.

وی با اشاره به تولید ۱۰ هزار و ۱۵۱ تن گوشت قرمز و سفید در استان مرکزی گفت: در راستای اجرای این طرح ۶۲۱ موارد غیر بهداشتی شناسایی شد که از این تعداد ۵۲ مورد به مراجع قضایی معرفی شدند.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: ۱۳ هزار و ۳۴۷ کیلوگرم فراورده خام دامی در قالب طرح تشدید نظارت نوروزی بر واحدهای تولید و عرضه فرآورده های خام دامی کشف و معدوم شد.

فتاحی به بازرسی و تامین گوشت سالم از کشتارگاه های دام و طیور استان در این مدت اشاره کرد و گفت: ۲۱ هزار و ۸۰۳ راس دام سبک طی انجام این طرح در کشتارگاه‌های استان مرکزی کشتار و بیش از ۴۲۸ تن گوشت از کشتار این دام‌ها استحصال شده‌است.

وی افزود: سه هزار و ۳۷۴ راس دام سنگین نیز در این مدت در کشتارگاه‌های دام استان مرکزی کشتار و ۸۲۷ تن گوشت از کشتار این دام‌ها استحصال شده ‌است.

فتاحی همچنین اضافه کرد: از ابتدای اجرای این طرح مقدار هشت هزار و ۸۹۵ تن گوشت مرغ تولید شده و این میزان گوشت سفید از کشتار چهار میلیون و ۱۱۳ هزار قطعه طیور در کشتارگاه‌های صنعتی طیور استان استحصال شده ‌است.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی با یادآوری فعالیت ۵۵ گروه ثابت و سیار از بازرسان بهداشتی واحد نظارت دامپزشکی استان در این طرح افزود: در این طرح ۲هزار و ۲۵۰ مرکز تولید و عرضه فرآورده های خام دامی تحت نظارت این اداره کل در سطح استان مورد بازرسی و نظارت قرار گرفتند.

فتاحی سرکشی و نظارت بر بازارهای محلی، کشتارگاه‌های دام و طیور، سردخانه‌ها، مراکز تولید، بسته بندی، عرضه و فروش فرآورده‌های خام دامی، رستوران‌های درون‌شهری و بین‌راهی را از جمله فعالیت های بازرسان دامپزشکی استان در طرح تشدید نظارت نوروزی این اداره کل عنوان کرد.