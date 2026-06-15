نیویورک تایمز: ایران مانع اعطای دستاورد نمادین به ترامپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد، ایران با اعطای فرصت نمادین به ترامپ برای به پایان رساندن توافق با تهران در روز تولدش مخالفت کرد.

در این گزارش به نقل از مسئولان ایرانی آمده است، تولد ترامپ روز گذشته بود و تهران منتظر ماند تا ساعت از نیمه شب عبور کند و بعد توافق را به اتمام برساند چرا که تمایل نداشت این اتفاق با روز تولد ترامپ مصادف شود. اختلاف هفت و نیم ساعته میان ایران و آمریکا باعث شد تهران بتواند زمان اتمام توافق را مشخص کند. این توافق در ابتدای روز دوشنبه در ایران به اتمام رسید.

سایت شبکه الجزیره نیز روز گذشته در گزارشی نوشت، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اصرار دارد روز یکشنبه توافق با ایران امضا شود چرا که مصادف با تولد هشتاد سالگی وی است.

بر اساس این گزارش، تحلیلگران معتقدند که این اقدام ترامپ در راستای سیاست های وی مبنی بر دستاوردسازی و مرتبط کردن آنها به خود او است.

در مقابل تهران قصد ندارد چنین دستاورد سمبلیکی را به ترامپ بدهد.