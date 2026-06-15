نگرانی از احتمال نفوذ امنیتی در کاخ سفید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پایگاه خبری «آکسیوس» گزارش داد برخی مقامهای ارشد کاخ سفید نگرانند که دو خبرنگار روزنامه نیویورکتایمز به فایلهای صوتی جلسات محرمانه در اتاق عملیات کاخ سفید دست یافته باشند.
بر اساس این گزارش، مگی هابرمن و جاناتان سوان در کتاب جدید خود با عنوان «تغییر نظام؛ درون ریاستجمهوری امپراتوری دونالد ترامپ» که قرار است ۲۳ ژوئن منتشر شود، بخشهایی از گفتوگوهای محرمانه در این جلسات را نقل کردهاند.
آکسیوس نوشت: انتشار بخشهایی از این کتاب در نیویورکتایمز نگرانیهایی را در داخل دولت آمریکا ایجاد کرده است؛ چرا که در آن به صورت دقیق به گفتوگوهای انجام شده در نشستهای بسیار محرمانه درباره جنگ با ایران و پرونده جفری اپستین (مجرم جنسی) اشاره شده است.
یک منبع در دولت آمریکا به آکسیوس گفت: مقامهای آمریکایی نگرانند که برخی از حساسترین مباحث مطرحشده در این جلسات ضبط شده باشد، هرچند مشخص نیست کدام نشستها ممکن است در معرض چنین رخدادی قرار گرفته باشند.
به نوشته این گزارش، موضوع از آن جهت حساسیت بیشتری دارد که استفاده از هرگونه دستگاه ضبط مستقل در اتاق عملیات کاخ سفید بهطور کامل ممنوع است؛ مکانی که یکی از محافظت شده ترین مراکز امنیتی در جهان به شمار میرود.
درهمین حال، مقامهای کاخ سفید صحت گفتوگوهای نقلشده در این کتاب را تکذیب نکردهاند. از جمله در این روایتها، سخنی از مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نقل شده که درآن نسبت به سناریوهای تغییر نظام در ایران که از سوی بنیامین نتانیاهو مطرح شده، ابراز تردید کرده است.
آکسیوس همچنین گزارش داد: دونالد ترامپ از انتشار روایتهای دقیق از جلسات محرمانه کاخ سفید به شدت خشمگین شده است.
در عین حال، این گزارش تأکید میکند وجود فایلهای صوتی از این نشستها هنوز تأیید نشده و ممکن است نویسندگان کتاب از طریق گفتوگو و مصاحبه با افراد حاضر در جلسات به بازسازی این گفتوگوها پرداخته باشند؛ روشی که پیشتر نیز در برخی آثار سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است.
به گفته نویسندگان کتاب، برای تهیه این اثر بیش از هزار مصاحبه انجام شده است.
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