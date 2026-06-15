به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان تاکید کرد، ما عمیقا از توافق میان ایران و آمریکا استقبال می کنیم.
وی اضافه کرد، این توافق حامل پیام اطمینان بخش به جامعه بین الملل بوده و بخش زیادی از اعتماد و ثبات را به بازارهای جهانی مخابره می کند.
وزیر خارجه پاکستان بیان کرد، از حمایت ها و تلاش های سیاسی صادقانه که کشورهای دوست ما از جمله عربستان، قطر، ترکیه، مصر و دیگر کشورها در این خصوص ارائه دادند قدردانی می کنیم.
وی تصریح کرد، ما کاملا آماده ایم از هر تلاشی برای تقویت این پیشرفت در سایه تداوم مذاکرات در خصوص حل مسائل فیمابین حمایت کنیم.
آصف علی زرداری، رئیسجمهور پاکستان نیز در این خصوص گفت، از اعلام امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران استقبال میکنم. امیدواریم این یادداشت تفاهم راه را برای دستیابی به یک توافق نهایی هموار کرده و به ایجاد پایههای صلحی پایدار و فراگیر در منطقه کمک کند. پاکستان به حمایت مستمر خود از گفتوگو و دیپلماسی در این دوره دشوار افتخار میکند. این تحول همچنین گامی مهم در جهت تقویت چندجانبهگرایی و حل مسالمتآمیز اختلافات از طریق گفتوگو و احترام متقابل به شمار میرود. امیدوارم این تلاشها به صلح، ثبات و شکوفایی بیشتر برای منطقه و جهان منجر شود.
نظر شما