آغاز پرداخت تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی مسکن در ایلام

حبیب الله محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این طرح حمایتی اظهار داشت: در راستای سیاست‌های دولت مبنی بر تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه، تسهیلات ویژه‌ای برای متقاضیان واجد شرایط در تمامی شهرها و روستاهای استان ایلام در نظر گرفته شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان ایلام با اشاره به سقف این تسهیلات افزود: مبلغ این وام قرض‌الحسنه ۵۰۰ میلیون تومان با کارمزد ۴ درصد تعیین شده است که با بازپرداخت ۲۰ ساله به متقاضیان پرداخت می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه اولویت دریافت این تسهیلات با خانواده‌های دهک‌های یک تا چهار درآمدی است که دارای زمین یا ساختمان‌های فرسوده هستند، تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح، حمایت از توان‌افزایی خانوارهای کم‌برخوردار، کاهش بافت‌های فرسوده و ارتقای سطح کیفی مسکن در مناطق مختلف استان است.

محبی ضمن دعوت از مشمولان برای بهره‌مندی از این فرصت حمایتی، خاطرنشان کرد: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی، آگاهی از شرایط اختصاصی و تشکیل پرونده، به ادارات بنیاد مسکن شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.

وی در پایان تأکید کرد: کارشناسان بنیاد مسکن در تمامی شهرستان‌ها آماده ارائه مشاوره رایگان و راهنمایی به متقاضیان هستند تا فرآیند دریافت این تسهیلات با سهولت انجام پذیرد.