معاون بهزیستی بوشهر: اشتغال و مسکن مددجویان با جدیت دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا هوشیار صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سال گذشته بهزیستی استان بوشهر موفق به کسب رتبه سوم کشور در جذب اعتبارات تسهیلات اشتغال از محل سهم ملی و رتبه پنجم از سهم استانداران شد.
معاون توانمندسازی، اشتغال و مسکن ادارهکل بهزیستی استان بوشهر اضافه کرد: با تلاشهای صورتگرفته، این ادارهکل موفق به کسب رتبه سوم تحقق تعهد اشتغال در میان دستگاههای اجرایی استان در سال گذشته شد.
وی افزود: طی این بازه زمانی، برای ۹۶۲ نفر از جامعه هدف با پرداخت ۲۷۲ میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه اشتغال ایجاد شده و هزار و ۱۰۰ نفر نیز از مشوقهای بیمهای و سرمایه کار بهرهمند شدند و هزار و ۴۰۲ مددجو تحت خدمات تخصصی آمادهسازی شغلی قرار گرفتند.
تحول در حوزه مسکن محرومین
هوشیار، تأمین سرپناه را از اولویتهای اصلی دانست و تصریح کرد: انعقاد تفاهمنامه احداث و تکمیل ۳۲۰ واحد مسکونی با اعتبار ۶۴۰ میلیارد ریال از محل شورای راهبردی پتروشیمیهای پارس، نقطه عطفی در پروژههای مسکن مددجویان است.
وی افزود: واگذاری ۱۷۰ واحد مسکن با پرداخت ۳۵ میلیارد تومان کمک بلاعوض، کسب رتبه چهارم کشوری در جذب اعتبارات ودیعه مسکن (جذب بیش از ۹۳ درصد اعتبارات معادل ۷۸ میلیارد تومان برای ۳۳۹ نفر)، بهرهمندی ۵۰ خانوار از لولهکشی گاز رایگان و ۷۸۹ خانوار جهت واحد مسکونی خود از انشعابات رایگان (آب، برق، گاز و پروانه ساختمانی) استفاده کردند.
معاون توانمندسازی، اشتغال و مسکن ادارهکل بهزیستی استان بوشهر ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۵۴۰ واحد مسکونی در سطح استان و ۵۴ واحد ویژه خانوارهای دارای دو عضو معلول توسط انجمن خیرین در دست ساخت دارند.
توسعه عدالت آموزشی و درمانی
هوشیار به حمایتهای مستمر از گروههای آسیبپذیر اشاره کرد و افزود: تلاش ما بر این است که چتر حمایتی بهزیستی تنها به مسکن و اشتغال محدود نماند؛ در سال گذشته هزار و ۲۹۵ نفر از خدمات درمانی بهرهمند شده و با پرداخت شهریههای بلاعوض، بستر تحصیل برای ۲۴۷ دانشجو و هزار و ۲۵ دانشآموز تحت پوشش فراهم شد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این روند در سال جاری، خاطرنشان کرد: این دستاوردها حاصل همافزایی درونسازمانی و تعامل سازنده با نهادهای حمایتی و خیرین است که نتیجه مستقیم آن، ایجاد آرامش خاطر و استقلال برای خانوادههای تحت حمایت بهزیستی است.
نظر شما