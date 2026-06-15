صباح عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از کمتوجهی برخی شرکتهای بزرگ حوزه انرژی به مسئولیتهای اجتماعی اظهار داشت: این شرکتها از امکانات و زیرساختهای استان در بخشهای مختلف از جمله آب، گاز، هوا و محیط زیست بهرهمند هستند، اما متأسفانه در قبال مسائل اجتماعی استان، بهویژه مبارزه با گسترش مواد مخدر و کاهش آسیبهای ناشی از آن، نقش مؤثری ایفا نمیکنند.
وی با بیان اینکه مقابله با مواد مخدر نیازمند مشارکت همه بخشهاست، افزود: باید شرکتهای بزرگ صنعتی و انرژی مستقر در استان را مجاب کرد که در حوزه پیشگیری، آگاهیبخشی و کاهش آسیبهای اجتماعی پای کار بیایند و سهم خود را در قبال جامعه ایفا کنند.
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان ایلام در ادامه به برنامههای پیشبینیشده برای هفته مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: با هدف افزایش آگاهی عمومی و تقویت رویکرد پیشگیرانه، تمهیدات لازم برای اجرای ویژهبرنامههای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در سطح استان اندیشیده شده است.
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