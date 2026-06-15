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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۹

شرکت‌های بزرگ انرژی از مسئولیت‌های اجتماعی در ایلام شانه خالی می‌کنند

شرکت‌های بزرگ انرژی از مسئولیت‌های اجتماعی در ایلام شانه خالی می‌کنند

ایلام - دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان ایلام گفت: شرکت‌های بزرگ حوزه انرژی از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های استان استفاده کرده، اما در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی شانه خالی می‌کنند.

صباح عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از کم‌توجهی برخی شرکت‌های بزرگ حوزه انرژی به مسئولیت‌های اجتماعی اظهار داشت: این شرکت‌ها از امکانات و زیرساخت‌های استان در بخش‌های مختلف از جمله آب، گاز، هوا و محیط زیست بهره‌مند هستند، اما متأسفانه در قبال مسائل اجتماعی استان، به‌ویژه مبارزه با گسترش مواد مخدر و کاهش آسیب‌های ناشی از آن، نقش مؤثری ایفا نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه مقابله با مواد مخدر نیازمند مشارکت همه بخش‌هاست، افزود: باید شرکت‌های بزرگ صنعتی و انرژی مستقر در استان را مجاب کرد که در حوزه پیشگیری، آگاهی‌بخشی و کاهش آسیب‌های اجتماعی پای کار بیایند و سهم خود را در قبال جامعه ایفا کنند.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان ایلام در ادامه به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: با هدف افزایش آگاهی عمومی و تقویت رویکرد پیشگیرانه، تمهیدات لازم برای اجرای ویژه‌برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در سطح استان اندیشیده شده است.

کد مطلب 6860525

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