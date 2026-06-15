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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۹

تصویب شیوه‌نامه شورای حقوقی سازمان غذا و دارو

تصویب شیوه‌نامه شورای حقوقی سازمان غذا و دارو

سرپرست امور حقوقی سازمان غذا و دارو، از تدوین و تصویب شیوه‌نامه جدید شورای حقوقی سازمان غذا و دارو خبر داد و آن را گامی مهم در جهت ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و تسهیل تصمیم‌گیری‌های کلان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، فرشته خوشخو، با بیان اینکه شورای حقوقی به عنوان بازوی مشورتی عالی نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد اهداف سازمان غذا و دارو ایفا می‌کند، اظهار داشت: این شیوه‌نامه با هدف استانداردسازی فرآیندها و کاهش اطاله دادرسی در پرونده‌های حقوقی تدوین شده است.

وی افزود: بر اساس مفاد این سند جدید ساختار جلسات شورا بازنگری شده و سازوکارهای مشخصی برای ارجاع پرونده‌های پیچیده به کارگروه‌های تخصصی تعریف گردیده است تا نظرات کارشناسی دقیق‌تری قبل از طرح در صحن شورا ارائه شود.

خوشخو تأکید کرد: یکی از محورهای اصلی این شیوه‌نامه الزام به بررسی پیامدهای حقوقی طرح‌ها و لوایح در مراحل اولیه تدوین است که این امر از بروز چالش‌های قانونی در مراحل اجرایی جلوگیری خواهد کرد.

سرپرست امور حقوقی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: اجرای دقیق این ضوابط باعث همافزایی بیشتر بین واحدهای ستادی و صفی شده و زمینه را برای اتخاذ تصمیمات قاطع و مستند فراهم می‌آورد.

وی تصریح کرد: نظارت مستمر بر حسن اجرای مفاد این شیوه‌نامه توسط دبیرخانه شورای حقوقی انجام خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که تمامی اقدامات سازمان غذا و دارو در چارچوب قوانین بالادستی و مقررات جاری صورت می‌پذیرد.

کد مطلب 6860531
حبیب احسنی پور

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