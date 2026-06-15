به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی شامگاه یکشنبه در آئین شکرانه طرح «زندگی با آیهها» با تسلیت فرارسیدن ماه محرم، این ماه را ماه خون، قیام و ایثار دانست و اظهار کرد: مردم ولایتمدار و شهیدپرور خراسان جنوبی همواره در صحنههای مختلف وفاداری خود را به ارزشهای انقلاب اسلامی، ولایت و آرمانهای شهدا نشان دادهاند.
وی با اشاره به حوادث تلخ سال گذشته، از شهادت جمعی از فرماندهان نظامی، دانشمندان هستهای و شهدای جبهه مقاومت یاد کرد و گفت: ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی ثابت کردهاند که در برابر توطئهها و دشمنیهای استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی ایستادگی میکنند و اجازه نخواهند داد دشمنان به اهداف خود دست یابند.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه محرم امسال رنگ و بوی متفاوتی دارد، افزود: فرهنگ عاشورا و مکتب امام حسین(ع) همواره الهامبخش ملت ایران بوده و امروز نیز وحدت، انسجام و بصیرت مردم مهمترین سرمایه کشور در برابر تهدیدها و توطئههای دشمنان است.
هاشمی با قدردانی از حضور گسترده مردم در عرصههای مختلف فرهنگی و مذهبی اظهار کرد: مردم جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با حضور پرشور خود نشان دادند که پای آرمانهای انقلاب، ولایت و ارزشهای دینی ایستادهاند و این سرمایه اجتماعی بزرگترین پشتوانه نظام اسلامی است.
قرآن؛ راهکار مقابله با آسیبهای اجتماعی
وی با اشاره به موفقیتهای خراسان جنوبی در اجرای طرح «زندگی با آیهها» گفت: آنچه پرچم پرافتخار خراسان جنوبی را در کشور برافراشته کرده، حضور مردم متدین و قرآندوست استان در این طرح فرهنگی و قرآنی است.
استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بهرهگیری از آموزههای قرآن کریم هستیم، افزود: بهترین راه مقابله با آسیبهای اجتماعی، تهاجم فرهنگی دشمن و توطئههای مختلف، تمسک به قرآن و تدبر در آیات الهی است.
هاشمی ادامه داد: هر خانوادهای که قرآن در آن محور زندگی باشد، در برابر بسیاری از آسیبها بیمه خواهد شد و نشاط اجتماعی، آرامش و معنویت در آن خانواده تقویت میشود.
وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات اجتماعی ناشی از فاصله گرفتن از آموزههای دینی و قرآنی است، تصریح کرد: هرجا تدبر در قرآن تقویت شده، آسیبهایی همچون اعتیاد، سرقت، اختلافات خانوادگی و طلاق کاهش یافته است.
خراسان جنوبی؛ الگوی ملی در اجرای «زندگی با آیهها»
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به کسب موفقیتهای ملی استان در اجرای این طرح قرآنی گفت: خراسان جنوبی در دو سال متوالی جزو استانهای برتر کشور در اجرای طرح «زندگی با آیهها» بوده و این موفقیت حاصل همراهی مردم، روحانیت، فرهنگیان، رسانهها، بسیج، دستگاههای اجرایی و فعالان فرهنگی است.
هاشمی افزود: انعکاس جلوههای این حرکت فرهنگی از رسانه ملی موجب شد مسئولان ارشد کشور از جمله معاون اول رئیسجمهور و وزیر کشور از مردم خراسان جنوبی به خاطر این حضور و مشارکت ارزشمند قدردانی کنند.
وی تأکید کرد: «زندگی با آیهها» نباید محدود به یک برنامه یا مناسبت خاص باشد، بلکه باید در متن زندگی فردی و اجتماعی مردم جاری شود و همه ما از مدیران تا خانوادهها، آموزههای قرآن را سرلوحه رفتار و تصمیمگیریهای خود قرار دهیم.
وحدت و انسجام؛ مهمترین نیاز امروز جامعه
استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در جامعه گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام، همدلی و حرکت در مسیر ولایت و آرمانهای شهدا هستیم.
هاشمی افزود: جمهوری اسلامی ایران نه تنها خانه امید ملت ایران، بلکه امیدبخش آزادیخواهان جهان است و همه نگاهها به اقتدار، وحدت و ایستادگی ملت ایران دوخته شده است.
وی در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان طرح «زندگی با آیهها»، از سازمان تبلیغات اسلامی، صدا و سیما، اصحاب رسانه، فعالان فضای مجازی، بسیج، سپاه و همه دستگاههای فرهنگی و اجرایی استان تشکر کرد و گفت: هرچه داریم از مکتب امام حسین(ع) و فرهنگ عاشوراست و باید با تمسک به قرآن و اهل بیت(ع)، مسیر تعالی و پیشرفت جامعه را دنبال کنیم.
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