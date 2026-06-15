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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۱

«زندگی با آیه‌ها» نسخه کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت انسجام جامعه است

«زندگی با آیه‌ها» نسخه کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت انسجام جامعه است

 بیرجند- استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر نقش قرآن در تحکیم بنیان خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: گسترش فرهنگ تدبر در قرآن و اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» موجب درخشش خراسان جنوبی در سطح

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی شامگاه یکشنبه در آئین شکرانه طرح «زندگی با آیه‌ها» با تسلیت فرارسیدن ماه محرم، این ماه را ماه خون، قیام و ایثار دانست و اظهار کرد: مردم ولایتمدار و شهیدپرور خراسان جنوبی همواره در صحنه‌های مختلف وفاداری خود را به ارزش‌های انقلاب اسلامی، ولایت و آرمان‌های شهدا نشان داده‌اند.

وی با اشاره به حوادث تلخ سال گذشته، از شهادت جمعی از فرماندهان نظامی، دانشمندان هسته‌ای و شهدای جبهه مقاومت یاد کرد و گفت: ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی ثابت کرده‌اند که در برابر توطئه‌ها و دشمنی‌های استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی ایستادگی می‌کنند و اجازه نخواهند داد دشمنان به اهداف خود دست یابند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه محرم امسال رنگ و بوی متفاوتی دارد، افزود: فرهنگ عاشورا و مکتب امام حسین(ع) همواره الهام‌بخش ملت ایران بوده و امروز نیز وحدت، انسجام و بصیرت مردم مهم‌ترین سرمایه کشور در برابر تهدیدها و توطئه‌های دشمنان است.

هاشمی با قدردانی از حضور گسترده مردم در عرصه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی اظهار کرد: مردم جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با حضور پرشور خود نشان دادند که پای آرمان‌های انقلاب، ولایت و ارزش‌های دینی ایستاده‌اند و این سرمایه اجتماعی بزرگ‌ترین پشتوانه نظام اسلامی است.

قرآن؛ راهکار مقابله با آسیب‌های اجتماعی

وی با اشاره به موفقیت‌های خراسان جنوبی در اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» گفت: آنچه پرچم پرافتخار خراسان جنوبی را در کشور برافراشته کرده، حضور مردم متدین و قرآن‌دوست استان در این طرح فرهنگی و قرآنی است.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بهره‌گیری از آموزه‌های قرآن کریم هستیم، افزود: بهترین راه مقابله با آسیب‌های اجتماعی، تهاجم فرهنگی دشمن و توطئه‌های مختلف، تمسک به قرآن و تدبر در آیات الهی است.

هاشمی ادامه داد: هر خانواده‌ای که قرآن در آن محور زندگی باشد، در برابر بسیاری از آسیب‌ها بیمه خواهد شد و نشاط اجتماعی، آرامش و معنویت در آن خانواده تقویت می‌شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات اجتماعی ناشی از فاصله گرفتن از آموزه‌های دینی و قرآنی است، تصریح کرد: هرجا تدبر در قرآن تقویت شده، آسیب‌هایی همچون اعتیاد، سرقت، اختلافات خانوادگی و طلاق کاهش یافته است.

خراسان جنوبی؛ الگوی ملی در اجرای «زندگی با آیه‌ها»

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به کسب موفقیت‌های ملی استان در اجرای این طرح قرآنی گفت: خراسان جنوبی در دو سال متوالی جزو استان‌های برتر کشور در اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» بوده و این موفقیت حاصل همراهی مردم، روحانیت، فرهنگیان، رسانه‌ها، بسیج، دستگاه‌های اجرایی و فعالان فرهنگی است.

هاشمی افزود: انعکاس جلوه‌های این حرکت فرهنگی از رسانه ملی موجب شد مسئولان ارشد کشور از جمله معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر کشور از مردم خراسان جنوبی به خاطر این حضور و مشارکت ارزشمند قدردانی کنند.

وی تأکید کرد: «زندگی با آیه‌ها» نباید محدود به یک برنامه یا مناسبت خاص باشد، بلکه باید در متن زندگی فردی و اجتماعی مردم جاری شود و همه ما از مدیران تا خانواده‌ها، آموزه‌های قرآن را سرلوحه رفتار و تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهیم.

وحدت و انسجام؛ مهم‌ترین نیاز امروز جامعه

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در جامعه گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام، همدلی و حرکت در مسیر ولایت و آرمان‌های شهدا هستیم.

هاشمی افزود: جمهوری اسلامی ایران نه تنها خانه امید ملت ایران، بلکه امیدبخش آزادی‌خواهان جهان است و همه نگاه‌ها به اقتدار، وحدت و ایستادگی ملت ایران دوخته شده است.

وی در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان طرح «زندگی با آیه‌ها»، از سازمان تبلیغات اسلامی، صدا و سیما، اصحاب رسانه، فعالان فضای مجازی، بسیج، سپاه و همه دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی استان تشکر کرد و گفت: هرچه داریم از مکتب امام حسین(ع) و فرهنگ عاشوراست و باید با تمسک به قرآن و اهل بیت(ع)، مسیر تعالی و پیشرفت جامعه را دنبال کنیم.

کد مطلب 6860563

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