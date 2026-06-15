به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح دوشنبه در دومین اجلاسیه امیران، سرداران و ۱۶۴ شهید شهرستان زیرکوه، با تسلیت فرارسیدن ماه محرم، اظهار کرد: محرم امسال رنگ و بوی متفاوتی دارد، چرا که علاوه بر عزاداری سیدالشهدا(ع)، یاد و خاطره شهدای نظام اسلامی، شهدای جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و شهدای والامقام شهرستان زیرکوه نیز گرامی داشته میشود.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، افزود: افتخار همه ما این است که در مکتب حضرت اباعبدالله الحسین(ع) پرورش یافتهایم و شهدا نیز در مسیر فرهنگ عاشورا و ایثار و شهادت گام برداشتند.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به همزمانی برگزاری این اجلاسیه با نخستین شب ماه محرم، بیان کرد: این تقارن نشان میدهد که همه شهدا ادامهدهندگان راه مکتب عاشورا بودهاند و عزت و اقتدار امروز کشور مرهون خون پاک آنان است.
وی اظهار کرد: پدران و مادران شهدا با تربیت فرزندانی مؤمن و انقلابی، بزرگترین سرمایه را تقدیم نظام اسلامی کردهاند و درخشش نام شهدا ریشه در ایمان، لقمه حلال و تربیت صحیح خانوادگی دارد.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه شهدا نیازی به برگزاری یادوارهها و اجلاسیهها ندارند، اظهار کرد: این مدیران و مسئولان هستند که به چنین محافلی نیاز دارند تا همواره به خود یادآوری کنند که برای هر مسئولیت و صندلی مدیریتی، دهها شهید تقدیم انقلاب اسلامی شده است و باید در مسیر ولایت، رهبری و آرمانهای شهدا حرکت کنند.
پیشرفت ۶۰ درصدی پروژههای نهضت عدالت آموزشی در خراسان جنوبی
هاشمی بیان کرد: مجموعه آموزش و پرورش در شرایط مختلف از جمله جنگ ۱۲ روزه و حوادث اخیر، عملکردی مسئولانه و مطلوب داشته است.
وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در توسعه عدالت آموزشی، افزود: با حمایتهای رئیسجمهور و وزارت آموزش و پرورش، اجرای ۱۰۵ پروژه آموزشی در قالب ۴۳۰ کلاس درس در استان در دستور کار قرار گرفته که تاکنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاند و بخشی از این طرحها تا آغاز سال تحصیلی جدید و مابقی تا پایان سال به بهرهبرداری خواهند رسید.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات عمرانی و توسعهای در شهرستان زیرکوه، گفت: فعالسازی مرز یزدان به عنوان یکی از مطالبات جدی مردم منطقه با جدیت در حال پیگیری است و نخستین محموله وارداتی استان در دولت چهاردهم از طریق این مرز وارد شده است.
هاشمی ادامه داد: اجرای پروژههای حوزه راه، احداث بیمارستان و اختصاص اعتبارات قابل توجه در بخشهای مختلف، حاصل وحدت، همدلی و همراهی مسئولان و مردم است و برکات خون شهدا در عمران و آبادانی استان نمایان شده است.
وی وحدت و انسجام موجود در خراسان جنوبی را از مهمترین ظرفیتهای استان دانست و تأکید کرد: همه ما وظیفه داریم با تأسی از سیره شهدا و تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب، در مسیر خدمت صادقانه به مردم گام برداریم و امانت مسئولیتی را که بر عهده داریم، به شایستگی ادا کنیم.
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