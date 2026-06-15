به گزارش خبرنگار مهر ، در آئین شکرانه طرح «زندگی با آیه‌ها» که با حضور مسئولان استانی، فعالان فرهنگی و قرآنی و جمعی از اقشار مختلف مردم در میدان اجتماعات شهید رئیسی بیرجند برگزار شد، از رسانه‌ها و فعالان برتر حوزه ترویج فرهنگ قرآنی تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم که با حضور سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد، خبرگزاری مهر به عنوان رسانه برتر در اجرای و ترویج طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» معرفی شد.

همچنین در بخش تجلیل از فعالان رسانه‌ای، از فاطمه زیراچی، مدیر خبرگزاری مهر خراسان جنوبی، به پاس نقش مؤثر در انعکاس برنامه‌ها، تولید محتوا و تبیین اهداف و دستاوردهای طرح «زندگی با آیه‌ها» با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

طرح «زندگی با آیه‌ها» با هدف ترویج فرهنگ قرآنی، انس بیشتر مردم با مفاهیم و آموزه‌های قرآن کریم و بهره‌گیری از آیات الهی در سبک زندگی، طی چهار سال اخیر با استقبال گسترده مردم خراسان جنوبی همراه بوده و این استان در اجرای این طرح در زمره استان‌های برتر کشور قرار گرفته است.

در آئین شکرانه این طرح، از دستگاه‌ها، نهادها، فعالان فرهنگی، رسانه‌ها و گروه‌های مردمی که در اجرای برنامه‌های قرآنی و ترویج فرهنگ تدبر در قرآن نقش‌آفرینی کرده‌اند، تقدیر به عمل آمد.