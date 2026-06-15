توقیف ۳ محموله دام پرواری سبک قاچاق به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد ریال

جلال یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در عملیاتی هماهنگ با مشارکت مدیریت نظارت و بازرسی کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان، اداره کل تعزیرات حکومتی، اداره دامپزشکی شهرستان ایلام و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های ایلام و مهران انجام شد، ۱۳۵ راس دام پرواری سبک قاچاق که خارج از ضوابط قانونی و شبکه توزیع رسمی در حال انتقال بود، کشف و ضبط شده است.

وی ارزش ریالی این محموله‌های توقیفی را بالغ بر بیش از۳۰ میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: بلافاصله پس از شناسایی و توقیف، محموله‌های مذکور جهت تأمین نیاز بازار و جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، با نظارت دستگاه‌های متولی با هماهنگی قاضی تعزیرات حکومتی، پس از جلب نظر کارشناسی، جهت کشتار به کشتارگاه نیمه صنعتی دام مهران هدایت شدند.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام با تأکید بر اینکه تأمین پایدار امنیت غذایی خط قرمز این سازمان است، تصریح کرد: با تکمیل مستندات و پرونده متخلفان، این پرونده جهت رسیدگی قانونی و صدور احکام بازدارنده به اداره کل تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.