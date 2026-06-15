فعالیت ۱۳۰۰ هیئت مذهبی در کهگیلویه و بویراحمد طی ماه محرم

حجت‌الاسلام سید رضا افتخاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز برنامه‌های ماه محرم اظهار کرد: بیش از هزار هیئت مذهبی دارای مجوز در استان کهگیلویه و بویراحمد فعال هستند که با احتساب هیئت‌های خانگی، این تعداد به حدود هزار و ۳۰۰ هیئت می‌رسد.

وی افزود: هیئت‌های مذهبی در شهرها، روستاها و محلات مختلف استان در ایام محرم و صفر برنامه‌های متنوعی شامل سخنرانی‌های مذهبی، مرثیه‌سرایی، سینه‌زنی، برنامه‌های فرهنگی و نشست‌های معرفتی برگزار می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه برنامه‌های هیئت‌ها در ساعات مختلف شبانه‌روز اجرا می‌شود، تصریح کرد: هر هیئت متناسب با شرایط و ظرفیت منطقه خود زمان‌بندی ویژه‌ای برای برگزاری مراسم عزاداری در نظر گرفته است.

وی با اشاره به برنامه‌های شاخص مرکز استان گفت: اجتماع مردمی هیئت‌های مذهبی شهر یاسوج در خیابان جمهوری برگزار می‌شود و آغاز این برنامه از ساعت ۹:۳۰ شب پیش‌بینی شده است، هرچند برخی هیئت‌ها پیش از این ساعت و برخی نیز پس از آن مراسم خود را برگزار می کنند.

حجت الاسلام افتخاری ادامه داد: هیئت‌های مذهبی در محلات مختلف یاسوج از جمله سرابتاوه، مادوان و بلهزار نیز برنامه‌های مستقل عزاداری را برگزار می‌کنند و بخش مهمی از مراسم محرم در سطح محلات و با مشارکت گسترده مردم اجرا می شود.

وی با تأکید بر نقش هیئت‌های مذهبی در ترویج فرهنگ عاشورا، تصریح کرد: هیئت‌ها از مهم‌ترین پایگاه‌های مردمی برای انتقال مفاهیم دینی، تقویت همبستگی اجتماعی و تبیین معارف نهضت حسینی هستند و در ایام محرم نقش مؤثری در این زمینه ایفا می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: برنامه‌های ویژه تاسوعا و عاشورای حسینی و همچنین سایر مراسم محوری محرم متعاقباً از طریق مراجع و دستگاه‌های ذی‌ربط اطلاع‌رسانی می شود.