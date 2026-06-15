به گزارش خبرنگار مهر، جواد احمدی صبح دوشنبه در نشست با مدیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان بوشهر با تشریح عملیات زندگی با آیه‌ها در دهه اول محرم الحرام گفت: در امتداد عملیات ملی و هم افزایی زندگی با آیه‌ها، در دهه اول محرم الحرام ۱۲ آیه منتخب جهت جهاد تبیین با توجه به مسائل روز جامعه برای مجالس و منابر انتخاب شده است.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر افزود: این ۱۲ آیات محوری پیرامون جهاد و مقاومت انتخاب شده در کتابچه‌ای تحت عنوان سکوی پرواز گردآوری شده است.

احمدی منفرد ادامه داد: در کتابچه تهیه شده، فیلم تبیینی، پادکست و خوانش آیه روز موجود است که مبلغین می توانند با استفاده از بارکد خوان به این محتواها دسترسی داشته باشند.

طرح ماندگار قرآنی

مدیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان بوشهر نیز با مطلوب توصیف کردن طرح زندگی با آیه‌ها گفت: ائمه جمعه استان در ماه رمضان در طرح زندگی با آیه‌ها مشارکت جدی داشتند و این طرح یکی از طرح ماندگار قرآنی در سالیان اخیر است.



حجت‌الاسلام یعقوب بهمنیاری ادامه داد: برای دهه اول محرم نیز به ائمه جمعه ابلاغ می‌شود که از آیات محوری جهت نشست‌ها و جلسات تبیینی استفاده کنند.



در ادامه این نشست که در دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان برگزار شد، عملکرد ائمه جمعه در نهضت زندگی با آیه ها در ماه رمضان مورد ارزیابی قرار گرفت.