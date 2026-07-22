نشست تبیینی شورای تبلیغ و ائمه جماعت شاخص در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی سیاسی سپاه استان بوشهر صبح چهارشنبه در این نشست ضمن تأکید بر اهمیت فریضه «جهاد تبیین» و تحلیل مسائل پیرامون جنگ اظهار کرد: ائمه جماعت به عنوان پرچمداران سنگر مساجد، نقشی حیاتی در روشنگری جامعه و مقابله با جنگ ترکیبی دشمن بر عهده دارند.
یعقوب ربیعی با اشاره به تحولات اخیر و ضرورت هوشیاری در برابر جریانهای نفوذ و شایعهسازی، افزود: امروز دشمن با هدف قرار دادن باورهای عمومی، تضعیف امید و اعتماد به نظام را در دستور کار دارد؛ از این رو، تبیین دقیق دستاوردها و واقعیتهای انقلاب اسلامی توسط نخبگان دینی و ائمه جماعت در محلات و مساجد، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
این نشست تخصصی با محوریت بررسی مسائل روز جنگ و نقشآفرینی جبهه فرهنگی و با هدف همافزایی و تبادل نظر پیرامون راهبردهای تبیینی جنگ با حضور حجتالاسلام حسین شیخی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر و جمعی از اعضای شورای تبلیغ و ائمه جماعات شاخص این شهرستان نشست تبیینی شورای تبلیغ و ائمه جماعت شاخص شهرستان بوشهر در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر برگزار شد.
در ادامه این نشست، اعضای شورای تبلیغ و ائمه جماعت حاضر در نشست، به بیان دیدگاهها، دغدغهها و راهکارهای عملیاتی خود برای تقویت پایگاههای فرهنگی مساجد در میان اقشار مختلف به ویژه نسل جوان پرداختند.
نظر شما