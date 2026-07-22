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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

نشست تبیینی شورای تبلیغ و ائمه جماعت شاخص در بوشهر برگزار شد

نشست تبیینی شورای تبلیغ و ائمه جماعت شاخص در بوشهر برگزار شد

بوشهر- نشست تبیینی شورای تبلیغ و ائمه جماعت شاخص شهرستان بوشهر با محوریت نقش‌آفرینی جبهه فرهنگی در مسائل روز جنگ برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی سیاسی سپاه استان بوشهر صبح چهارشنبه در این نشست ضمن تأکید بر اهمیت فریضه «جهاد تبیین» و تحلیل مسائل پیرامون جنگ اظهار کرد: ائمه جماعت به عنوان پرچمداران سنگر مساجد، نقشی حیاتی در روشنگری جامعه و مقابله با جنگ ترکیبی دشمن بر عهده دارند.

یعقوب ربیعی با اشاره به تحولات اخیر و ضرورت هوشیاری در برابر جریان‌های نفوذ و شایعه‌سازی، افزود: امروز دشمن با هدف قرار دادن باورهای عمومی، تضعیف امید و اعتماد به نظام را در دستور کار دارد؛ از این رو، تبیین دقیق دستاوردها و واقعیت‌های انقلاب اسلامی توسط نخبگان دینی و ائمه جماعت در محلات و مساجد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

این نشست تخصصی با محوریت بررسی مسائل روز جنگ و نقش‌آفرینی جبهه فرهنگی و با هدف هم‌افزایی و تبادل نظر پیرامون راهبردهای تبیینی جنگ با حضور حجت‌الاسلام حسین شیخی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر و جمعی از اعضای شورای تبلیغ و ائمه جماعات شاخص این شهرستان نشست تبیینی شورای تبلیغ و ائمه جماعت شاخص شهرستان بوشهر در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر برگزار شد.

در ادامه این نشست، اعضای شورای تبلیغ و ائمه جماعت حاضر در نشست، به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و راهکارهای عملیاتی خود برای تقویت پایگاه‌های فرهنگی مساجد در میان اقشار مختلف به ویژه نسل جوان پرداختند.

کد مطلب 6895568

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