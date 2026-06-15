۹۸۸ تن قیر رایگان در راه محلات فرسوده سه شهر استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان به لزوم بهسازی محلات دارای بافت فرسوده تاکید کرد و ادامه داد: این اقدام افزایش ایمنی، تسهیل تردد و بهسازی منظر عمومی را در پی خواهد داشت.

وی از اختصاص ۹۸۸ تن قیر رایگان برای بهسازی معابر مضمحمل بافت فرسوده خبر داد و افزود: این قیر رایگان برای نوسازی بافت فرسوده محلات استفاده خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با تاکید به اینکه ۱۶ کیلومتر معابر سمنان، مهدیشهر و دامغان نوسازی می شود، توضیح داد: این قیر رایگان به شهرداری این سه شهر برای بهسازی معابر واگذار شده است.

طباطبایی با اشارت به اینکه اعتبار منظور شده برای قیر ۲۳۲ میلیارد ریال برآورد شده است، اظهار کرد: به تفکیک شهرستان ها در سمنان ۲۶۷ تن، دامغان ۵۱۰ تن و مهدیشهر ۲۱۰ تن قیر رایگان اختصاص داده شده است.

وی از ساخت یک مدرسه به نام هنرستان سادات شریعت پناهی در سمنان خبر داد و در توضیحات اضافه کرد: ساخت این مدرسه از محل اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری در حال اجرا است.