به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از لابراتور سیار خلاقیت و ساخت (فبلب کودک) در مدرسه وحید کیهانی برگزار شد.
سجاد محمدعلی نژاد معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در مراسم رونمایی از «لابراتوار سیار خلاقیت و ساخت (فبلب کودک)» اظهار کرد: یکی از دغدغههای اصلی ما این است که تهران هویتی ویژه در حوزه فناوری و زیستبوم نوآوری پیدا کند و شهرداری تهران در همین مسیر، توسعه فناوری و استفاده از نوآوری برای حل مسائل شهری را دنبال میکند.
وی با اشاره به راهاندازی کارگاههای ساخت سریع و لابراتوارهای ساخت افزود: بسیاری از شرکتهای دانشبنیان و تیمهای نوپا پس از رسیدن ایده به مرحله طراحی اولیه، برای ساخت نمونه واقعی محصول و ورود به بازار با چالشهایی مواجه هستند که این فضاها میتوانند به عنوان حلقه واسط، مسیر تبدیل ایده به محصول را تسهیل کنند.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران ادامه داد: این زیرساختها بهویژه برای شرکتهای دانشبنیان نوپا که هنوز منابع مالی کافی یا تیمهای کامل ندارند، نقش حمایتی دارند و به آنها کمک میکنند نمونه اولیه محصول خود را تولید و فرآیند توسعه بازار را آغاز کنند.
محمدعلینژاد با اشاره به ظرفیت بالای فارغالتحصیلان دانشگاهی و نخبگان در تهران گفت: تلاش میکنیم با ایجاد زیرساختهای لازم و فراهم کردن فضاهای حمایتی، زمینه رشد و شکلگیری شرکتهای فناورانه در شهر تهران را فراهم کنیم.
وی با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری روی نسل آینده افزود: آینده شهر تهران را دانشآموزان امروز میسازند و به همین دلیل باید در کنار آموزشهای تئوری، مهارتهای ساخت، خلاقیت و حل مسئله نیز از سنین پایین تقویت شود.
وی درباره راهاندازی فبلبهای کودک گفت: هدف این است که دانشآموزان از سنین پایین با فرآیند ساخت و تبدیل ایده به محصول آشنا شوند تا در آینده آمادگی بیشتری برای فعالیتهای فناورانه و کارآفرینی داشته باشند.
معاون شهردار تهران خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت امکان تجهیز همه مدارس، ایده لابراتوارهای سیار خلاقیت و ساخت شکل گرفت تا این امکانات به محلات مختلف شهر، بهخصوص مناطقی که دسترسی کمتری به چنین فضاهایی دارند، منتقل شود.
وی گفت: این اتوبوسها با تجهیزات ساخت و آموزش آماده شدهاند تا در کنار مدارس و مراکز فرهنگی حضور پیدا کنند و فرصت یادگیری مهارتهای نوآورانه را برای دانشآموزان فراهم کنند.
محمدعلینژاد در پایان اظهار کرد: نخستین مرحله از این لابراتوارهای سیار رونمایی شده و برنامهریزی شده است در ادامه، دانشآموزان از طریق مدارس، فرهنگسراها و مجموعههای مرتبط بتوانند از این ظرفیت آموزشی و مهارتآموزی استفاده کنند.
علیرضا زراسوندی، رئیس پارک علم و فناوری شهری شهرداری تهران در مراسم رونمایی از «لابراتوار سیار خلاقیت و ساخت (فبلب کودک)» در جمع خبرنگاران ضمن عرض تسلیت شهادت رهبر حوزه فناوری و نوآوری کشور اظهار کرد: در زیستبوم فناوری و نوآوری، هستههای فناور به عنوان پایه اولیه شکلگیری فعالیتهای فناورانه، به واحدهای فناور مستقر در پارکهای فناوری و در نهایت شرکتهای دانشبنیان تبدیل میشوند.
وی افزود: مهمترین سرمایه ورودی این زیستبوم، نیروی انسانی متخصص، خلاق و نخبهای است که باید بتواند ایده را به پدیده و علم را به عمل تبدیل کند. این فرهنگ باید از خانواده آغاز شود، در مدارس و آموزش و پرورش توسعه پیدا کند و در دانشگاهها به مرحله بلوغ برسد تا در نهایت وارد عرصه کسبوکار و شرکتهای دانشبنیان شود.
رئیس پارک علم و فناوری شهری شهرداری تهران با اشاره به هدف راهاندازی فبلبهای کودک گفت: این فضاها در واقع کارگاهها و آزمایشگاههای ساخت اولیه هستند؛ جایی که دانشآموزان و صاحبان ایده، اگر به دلیل محدودیت تجهیزات یا منابع مالی امکان ساخت نمونه اولیه را ندارند، میتوانند ایده خود را در این محیطها به محصول اولیه تبدیل کنند و در مسیر تجاریسازی قرار بگیرند.
زراسوندی ادامه داد: اتوبوسهای لابراتوار سیار توسط سازمان فناوریهای نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران با هدف ترویج فناوری و نوآوری شهری تجهیز شدهاند تا موضوع عدالت آموزشی در حوزه فناوری نیز محقق شود.
وی تصریح کرد: این اتوبوسها با حضور در مدارس مختلف، بهویژه مدارسی که شاید امکانات کافی در اختیار ندارند، فرصت تجربه ساخت، خلاقیت و تبدیل ایده به نمونه اولیه را برای دانشآموزان فراهم میکنند.
رئیس پارک علم و فناوری شهری شهرداری تهران با بیان اینکه فناوری میتواند نقش مهمی در شناسایی استعدادها داشته باشد، گفت: یکی از اهداف اصلی پارکهای فناوری، فعالیتهای ترویجی و کشف استعدادهای جدید است و این برنامهها میتواند زمینه شناسایی دانشآموزان مستعد و سرمایهگذاری روی نیروی انسانی خلاق برای آینده زیستبوم فناوری کشور را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: با این اقدامات میتوان از امروز برای تربیت نسل آینده فناوران و نوآوران کشور برنامهریزی کرد تا در سالهای آینده، مسیر توسعه شرکتهای دانشبنیان با پشتوانه نیروی انسانی توانمند و خلاق ادامه پیدا کند.
سجاد محمدعلینژاد در جمع خبرنگاران با اشاره به راهاندازی «لابراتوار سیار خلاقیت و ساخت (فبلب کودک)» اظهار کرد: نگاه ما این بود که در کنار آموزشهای نظری که دانشآموزان در مدارس دریافت میکنند، بهخصوص در مدارسی که امکان ایجاد آزمایشگاههای تخصصی ندارند، فضایی فراهم شود تا دانشآموزان بتوانند ایدههای خلاقانه خود را عملیاتی کنند.
وی افزود: این لابراتوارهای ساخت به صورت سیار در مدارس و مکانهایی که امکان حضور دانشآموزان وجود دارد مستقر میشوند تا دانشآموزان بتوانند با کمک مربیان آموزشدیده، ایدههایی را که در ذهن دارند یا روی کاغذ طراحی کردهاند، به یک محصول قابل ساخت تبدیل کنند.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران ادامه داد: این طرح علاوه بر افزایش مهارتهای ساخت و خلاقیت دانشآموزان، کمک میکند آنچه در ذهن آنها شکل میگیرد یا در مدرسه آموزش میبینند، به مرحله اجرا و تجربه عملی برسد.
محمدعلینژاد با اشاره به آغاز اجرای مرحله نخست این طرح گفت: در گام اول پنج دستگاه اتوبوس به عنوان لابراتوار سیار تجهیز شدهاند و برنامه ما این است که این تعداد بر اساس نیاز و استقبال افزایش پیدا کند. در طرح اولیه پیشبینی شده تعداد اتوبوسها به ۱۰ دستگاه برسد و در ادامه با توجه به درخواست مدارس و مناطق مختلف توسعه یابد.
وی تصریح کرد: با توجه به تعطیلات تابستانی و فاصله ایجادشده از فضای مدرسه، تلاش داریم از این فرصت استفاده کنیم تا دانشآموزان علاقهمند بتوانند از طریق ثبتنام، از امکانات این لابراتوارها بهرهمند شوند و فرصت بروز استعدادهای خود را داشته باشند.
معاون شهردار تهران خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح با آموزش و پرورش، فرهنگسراها و مجموعههای مرتبط در حال تعامل هستیم تا اتوبوسها به مدارس و مراکزی که دانشآموزان حضور دارند اعزام شوند. اولویت ما نیز مناطق کمتر برخوردار و مدارسی است که دسترسی کمتری به تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دارند.
محمدعلینژاد درباره هزینه تجهیز این اتوبوسها گفت: تجهیزات هر اتوبوس با توجه به نوع امکانات متفاوت است، اما به طور میانگین حدود ۱۰ میلیارد تومان برای تجهیز هر اتوبوس هزینه شده و پنج اتوبوس آمادهشده مجموعاً نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان تجهیزات در اختیار دارند.
وی افزود: این اتوبوسها به امکانات ساخت متناسب با گروههای سنی مختلف، از دانشآموزان حدود هفت ساله تا مقاطع بالاتر، مجهز شدهاند و مربیان آموزشدیده نیز در کنار دانشآموزان فرآیند آموزش و استفاده از تجهیزات را همراهی میکنند.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به برنامههای آینده گفت: شهرداری تهران در کنار این طرح، توسعه زیرساختهای ساخت و نمونهسازی برای شرکتهای دانشبنیان و تیمهای نوپا را نیز دنبال میکند تا جوانانی که ایدهای دارند و قصد راهاندازی کسبوکار فناورانه دارند، بتوانند از ظرفیتهای لازم برای طراحی صنعتی، ساخت نمونه اولیه و توسعه محصول استفاده کنند.
وی تأکید کرد: هدف نهایی این اقدامات، ایجاد یک زنجیره حمایتی از شکلگیری ایده تا تبدیل آن به محصول و کمک به رشد نسل آینده نوآوران و فناوران شهر تهران است.
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