۵ اتوبوس خلاقیت در تهران آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد محمدعلی‌نژاد،ظهر دوشنبه در مراسم رونمایی از لابراتوارهای سیار خلاقیت و ساخت اظهار داشت: شهرداری تهران در راستای حمایت از نخبگان و توسعه مهارت‌های فنی دانش‌آموزان، فاز نخست این طرح را با راه‌اندازی ۵ اتوبوس مجهز آغاز کرده است.

وی افزود: این لابراتوارهای سیار با حضور در مناطق مختلف شهر، به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار، زمینه دسترسی دانش‌آموزان به امکانات آموزشی و آزمایشگاهی را فراهم می‌کنند.

معاون مالی شهرداری تهران با اشاره به جزئیات طرح تصریح کرد: برای تجهیز و آماده‌سازی ۵ اتوبوس نخست بیش از ۳۰ میلیارد تومان هزینه شده و هر یک از این واحدها به تجهیزات فنی و آموزشی متناسب با گروه‌های سنی مختلف مجهز هستند.

محمدعلی‌نژاد ادامه داد: دانش‌آموزان از مقطع ابتدایی تا پایان دبیرستان می‌توانند با بهره‌گیری از امکانات این لابراتوارها، ایده‌های خود را به نمونه‌های اولیه و محصولات عملی تبدیل کنند.

وی خاطرنشان کرد: تمامی اتوبوس‌ها از مربیان آموزش‌دیده و متخصص بهره می‌برند و دوره‌های آموزشی لازم برای استفاده از تجهیزات و توسعه مهارت‌های فنی در آن‌ها ارائه می‌شود.

معاون مالی شهرداری تهران با بیان اینکه ثبت‌نام و درخواست استفاده از این خدمات از طریق مدارس، فرهنگسراها و سامانه‌های شهرداری امکان‌پذیر است، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، ۵ اتوبوس دیگر نیز تا پایان تابستان به این ناوگان افزوده خواهد شد.

محمدعلی‌نژاد در پایان اظهار امیدواری کرد که اجرای این طرح نقش مؤثری در توسعه مهارت‌آموزی، شکوفایی استعدادها و تقویت خلاقیت دانش‌آموزان ایفا کند.