همایش بازاریابی در صنعت پوشاک در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش «بازاریابی در صنعت پوشاک» به همت گروه طراحی لباس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و کانون فرهنگی جامه‌نگار، با حضور بیش از ۳۰۰ طراح و فعال حوزه مد و لباس استان خراسان رضوی برگزار شد.

در این رویداد محسن گرجی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، به عنوان سخنران ویژه به بررسی راهکارهای نوین بازاریابی، توسعه برند و چالش‌های پیش‌روی بازار پوشاک کشور پرداخت.

این همایش با هدف ارتقای دانش تخصصی فعالان صنعت مد و لباس، ایجاد فرصت‌های شبکه‌سازی حرفه‌ای و تبادل تجربه میان طراحان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی این حوزه برگزار شد و زمینه‌ای برای بررسی چشم‌انداز آینده صنعت پوشاک و نساجی کشور را فراهم آورد.

بنابر این گزارش، رؤسای اتحادیه‌های مزون‌داران، کشباف و پوشاک، جمعی از مدیران برندها و مزون‌های استان، تولیدکنندگان و کارخانه‌داران صنعت نساجی و همچنین پیشکسوتان حوزه مد و لباس در این همایش حضور داشتند.