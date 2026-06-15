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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

همایش بازاریابی در صنعت پوشاک در مشهد برگزار شد

همایش بازاریابی در صنعت پوشاک در مشهد برگزار شد

همایش «بازاریابی در صنعت پوشاک» به همت گروه طراحی لباس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و کانون فرهنگی جامه‌نگار، با حضور بیش از ۳۰۰ طراح و فعال حوزه مد و لباس استان خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش «بازاریابی در صنعت پوشاک» به همت گروه طراحی لباس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و کانون فرهنگی جامه‌نگار، با حضور بیش از ۳۰۰ طراح و فعال حوزه مد و لباس استان خراسان رضوی برگزار شد.

در این رویداد محسن گرجی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، به عنوان سخنران ویژه به بررسی راهکارهای نوین بازاریابی، توسعه برند و چالش‌های پیش‌روی بازار پوشاک کشور پرداخت.

این همایش با هدف ارتقای دانش تخصصی فعالان صنعت مد و لباس، ایجاد فرصت‌های شبکه‌سازی حرفه‌ای و تبادل تجربه میان طراحان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی این حوزه برگزار شد و زمینه‌ای برای بررسی چشم‌انداز آینده صنعت پوشاک و نساجی کشور را فراهم آورد.

بنابر این گزارش، رؤسای اتحادیه‌های مزون‌داران، کشباف و پوشاک، جمعی از مدیران برندها و مزون‌های استان، تولیدکنندگان و کارخانه‌داران صنعت نساجی و همچنین پیشکسوتان حوزه مد و لباس در این همایش حضور داشتند.

کد مطلب 6860698
زهرا اسكندری

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