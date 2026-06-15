همایش بازاریابی در صنعت پوشاک در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش «بازاریابی در صنعت پوشاک» به همت گروه طراحی لباس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و کانون فرهنگی جامهنگار، با حضور بیش از ۳۰۰ طراح و فعال حوزه مد و لباس استان خراسان رضوی برگزار شد.
در این رویداد محسن گرجی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، به عنوان سخنران ویژه به بررسی راهکارهای نوین بازاریابی، توسعه برند و چالشهای پیشروی بازار پوشاک کشور پرداخت.
این همایش با هدف ارتقای دانش تخصصی فعالان صنعت مد و لباس، ایجاد فرصتهای شبکهسازی حرفهای و تبادل تجربه میان طراحان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی این حوزه برگزار شد و زمینهای برای بررسی چشمانداز آینده صنعت پوشاک و نساجی کشور را فراهم آورد.
بنابر این گزارش، رؤسای اتحادیههای مزونداران، کشباف و پوشاک، جمعی از مدیران برندها و مزونهای استان، تولیدکنندگان و کارخانهداران صنعت نساجی و همچنین پیشکسوتان حوزه مد و لباس در این همایش حضور داشتند.
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