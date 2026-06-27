بازنشر کتابی انقلابی برای کودکان پس از ۴٧ سال

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر مجموعهای از شعرها و نقاشیهای کودکان و نوجوانان ٨ تا ١۵ ساله است که در سال ١٣۵٨ برای انتشار در یک مجموعه گردآوری و از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.
بچههای آن سالها در حالی که تنها یک سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی میگذشت در شعرها و نقاشیهایشان مضامینی مانند بوی آزادی، استقلال، خون شهیدان، اعتصابها و حال و هوای آن دوران بهویژه در راهپیماییها و مدرسهها را به یادگار گذاشتهاند بچههایی که اکنون باید پنجاهسالگی و شصتسالگی را پشت سر گذاشته باشند.
این کتاب ٢۴ صفحهای رنگی تنها یک بار آنهم در سال ١٣۵٨ با شمارگان ۶هزار و ۵۰۰ نسخه منتشر شده بود و اکنون در دومین بازنشر خود، شمارگان ٢۵٠٠ نسخه را ثبت کرده است.
فرزانه فتاحیمبین از تهران که آنروزها کلاس دوم راهنمایی بوده است در نوشته خود با عنوان ایران آورده است: «ایران سرزمین پدران من است سرزمینی که من در آن متولد و بزرگ شدهام و اکنون به پاسداری کشور عزیزم برخاستهام...زنده باد ایران! کشوری که به آن عشق میورزیم و برای دفاع از آن آماده پیکاریم.»
کتاب «با دستهای کوچکمان در انقلابی بزرگ» برای کودکان ٩ سال به بالا (گروه سنی نونهال) منتشر و در مجموعه کتابفروشیهای کانون سراسر کشور و در سامانه فروش اینترنتی آن به نشانی www.digikanoon.ir عرضه شده است.
نظر شما