بیشترین ارزش افزوده صنعت مد و لباس در طراحی و برندسازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن گرجی در نشست تخصصی «توسعه خدمات در زنجیره ارزش مد و لباس» که به همت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتاق بازرگانی استان اصفهان برگزار شد، با قدردانی از پیگیریهای مستمر مسئولان استانی در حوزه مد و لباس، اظهار کرد: اهتمام ویژه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به این حوزه، نشاندهنده نگاه راهبردی مدیران استان به ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی مد و لباس است.
وی با اشاره به نامگذاری دوازدهم تیرماه به عنوان «روز ملی خیاط، صنعت نساجی و پوشاک» گفت: پیشینه تاریخی اصفهان در حمایت از تولید ملی، از جمله فتوای علمای این شهر در تحریم پارچههای خارجی، بیانگر جایگاه ریشهدار این استان در صنعت نساجی و پوشاک کشور است.
رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با تشریح مفهوم «منحنی لبخند» در زنجیره ارزش، تصریح کرد: برخلاف تصور رایج، کمترین ارزش افزوده در صنعت به بخش تولید اختصاص دارد و بیشترین ارزش اقتصادی در مراحل تحقیق و توسعه، طراحی محصول، خلق هویت، برندسازی، بازاریابی و عرضه به بازار ایجاد میشود.
گرجی با بیان اینکه زیرساختهای تولید پوشاک در ایران از وضعیت مناسبی برخوردار است، افزود: از نظر ماشینآلات، نیروی انسانی، شبکه خردهفروشی و دسترسی به بازارهای منطقه، فاصله چشمگیری با کشورهای موفق تولیدکننده پوشاک نداریم؛ اما برای افزایش سهم کشور از ارزش افزوده این صنعت، باید تمرکز خود را بر توسعه حلقههای طراحی، نوآوری و برندسازی قرار دهیم.
وی تفاوت «صنعت پوشاک» و «صنعت مد» را در خلق معنا و هویت دانست و اظهار کرد: در صنعت مد صرفاً کالا تولید نمیشود، بلکه روایت، هویت و سبک زندگی شکل میگیرد. این فرآیند از شناخت ذائقه مخاطب آغاز شده، با طراحی، نمایش، تبلیغات و تولید انبوه ادامه مییابد و در نهایت به خلق برند و تصاحب بازار منجر میشود.
رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با اشاره به ظرفیتهای بومی ایران در حوزه مد و لباس گفت: در بخشی از بازار، از مرحله شکلگیری ایده و مفهوم تا تولید و عرضه، تمامی اجزای زنجیره در داخل کشور شکل میگیرد؛ ظرفیتی ارزشمند که در بسیاری از صنایع وجود ندارد و میتواند زمینهساز خلق ارزش افزوده بیشتر باشد.
وی با اشاره به استقبال جامعه از برخی محصولات مبتنی بر نمادهای هویتی ایرانی در جریانهای اجتماعی اخیر، این تجربه را نمونهای از ظرفیت بالای فرهنگ بومی در توسعه صنعت مد دانست و افزود: اگر بتوانیم مؤلفههای فرهنگی و هویتی خود را بازخوانی، روایت و بهصورت یکپارچه وارد فرآیند طراحی کنیم، علاوه بر تقویت هویت فرهنگی، سهم بیشتری از ارزش اقتصادی صنعت مد را نیز به دست خواهیم آورد.
گرجی با تأکید بر اینکه تحقق این هدف نیازمند برنامهریزی میانمدت و بلندمدت است، خاطرنشان کرد: توسعه صنعت مد با تکیه بر طراحی و خلق مفهوم، پروژهای کوتاهمدت نیست و به سرمایهگذاری مستمر در حوزههای فرهنگی، آموزشی و اقتصادی نیاز دارد.
وی در پایان تأکید کرد: استان اصفهان با برخورداری از پیشینه صنعتی، ظرفیتهای غنی فرهنگی و موقعیت ممتاز جغرافیایی، این توان را دارد که به یکی از مراکز اثرگذار در توسعه زنجیره ارزش صنعت مد و لباس کشور تبدیل شود.
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