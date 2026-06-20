کتاب من دست و پا ندارم در کانون منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «من دست و پا ندارم» تصویری نوشته اعظم سبحانیان و تصویرگری فاطمه عابدی مناسب کودکان ۴ سال به بالاست و داستان بادکنکی را بیان میکند که از دست دختربچهای رها میشود و در علفزارهای کنار یک برکه آب مینشیند.
نگاه بادکنک در رفتوآمدهای جانوران و حشرات به دستوپای آنها دوخته شده است تا اینکه...اهمیت آشناکردن کودکان با ویژگیهای یگانه و توانمندیهایشان در کنار توجه به تفاوتها و مهربانی و کمک به دیگران میتواند از آموزههای غیرمستقیم این کتاب داستان برای مخاطب خردسال باشد.
انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این کتاب را در شمارگان ٢هزار نسخه برای کودکان ۴ سال به بالا (گروه سنی نوباوه) منتشر و روانه بازار کتاب کودک کرده است.
این کتاب و دیگر آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را میتوان علاوه بر کتابفروشیهای زنجیرهای کانون و سامانه فروش اینترنتی آن به نشانی www.digikanoon.ir از دیگر مراکز فروش کتاب در سراسر کشور نیز تهیه و خریداری کرد.
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