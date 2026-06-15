  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

نبیه بری: توافق ایران و آمریکا حاکمیت لبنان را حفظ می‌کند

نبیه بری: توافق ایران و آمریکا حاکمیت لبنان را حفظ می‌کند

رئیس پارلمان لبنان از توافق اعلام شده میان ایران و آمریکا استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد، ما از تلاش های تمام طرف ها از جمله پاکستان، قطر، عربستان و مصر برای دستیابی به توافق و همچنین تهران و واشنگتن برای قرار گرفتن بند مربوط به توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه سراسر لبنان قدردانی می کنیم.

وی اضافه کرد، این توافق پایه های امنیت و ثبات را در منطقه از جمله در لبنان تقویت می کند.

بری تصریح کرد، بند توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان حاکمیت این کشور را حفظ می کند و با استقلال در تصمیم گیری های ملی لبنان تناقضی ندارد.

کد مطلب 6860741

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها