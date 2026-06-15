به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد، ما از تلاش های تمام طرف ها از جمله پاکستان، قطر، عربستان و مصر برای دستیابی به توافق و همچنین تهران و واشنگتن برای قرار گرفتن بند مربوط به توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه سراسر لبنان قدردانی می کنیم.

وی اضافه کرد، این توافق پایه های امنیت و ثبات را در منطقه از جمله در لبنان تقویت می کند.

بری تصریح کرد، بند توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان حاکمیت این کشور را حفظ می کند و با استقلال در تصمیم گیری های ملی لبنان تناقضی ندارد.