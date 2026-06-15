تداوم حملات اسرائیل علیه لبنان با وجود توافق ایران و آمریکا+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، حملات توپخانه ای رژیم صهیونیستی علیه مناطق اطراف نبطیه و کفرتبنیت واقع در جنوب لبنان ادامه دارد.

همچنین گزارش شده که یک حمله پهپادی علیه یک خودرو در کفرتبنیت صورت گرفته است.

خبرنگار شبکه الجزیره نیز از وقوع یک انفجار در شهر خیام واقع در جنوب لبنان خبر داد؛ انفجاری که توسط نظامیان صهیونیست صورت گرفت.

صدای یک انفجار دیگر نیز از منطقه مرکبا شنیده شده است. بر اساس این گزارش، ارتش لبنان مسیر منتهی به منطقه حاریص در بنت جبیل را به دلیل استقرار تجهیزات جنگی رژیم صهیونیستی بسته است.

همچنین وقوع حملات خمپاره ای علیه کفررمان در نبطیه همزمان با ورود تعدادی از شهروندان لبنانی به میدان این منطقه گزارش شده است.