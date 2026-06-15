به گزارش خبرگزاری مهر، «جی دی ونس» معاون رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «سی ان بی سی» اعلام کرد: من معتقدم کسانی در (رژیم) اسرائیل هستند که این توافق را می‌پذیرند.

معاون رئیس جمهور آمریکا در این خصوص مدعی شد: ما انتظار داریم که رئیس مجلس، وزیر امور خارجه و دیگران در مراسم امضای توافق، به نمایندگی از ایران حضور داشته باشند. ما امیدواریم متن توافق با ایران این هفته منتشر شود. آنگاه همه متوجه می شوند که این توافق منطقه را امن تر می کند.

«جی دی ونس» بی اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، در ادامه ادعا کرد: یک تعهد بلندمدت برای اطمینان از اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای تولید نکرده و یا به دست نخواهد آورد، وجود دارد. این توافق، ایران را از بودجه مورد نیاز برای بازسازی برنامه هسته‌ای خود محروم می‌کند. این ها پیروزی های خیلی بزرگی برای مردم آمریکا به شمار می آید.

این مقام آمریکایی بی اشاره به موضع تهران در خصوص رایزنی های غیرمستقیم، مدعی شد: ما اکنون مستقیما با نظام ایران صحبت می‌ کنیم. ما روابط خوبی با تهران داریم. ما دیگر پیام‌ ها را از طریق کانال‌های مخفی رد و بدل نمی‌کنیم؛ ما در واقع با آنها صحبت می‌کنیم. گاهی مستقیم و گاهی غیرمستقیم با آن ها صحبت می کنیم.

وی سپس با تکرار مواضع متوهمانه مقامات کشورش، آرزوهایش را چنین ادعا کرد: ما همه کارت ها در اختیار داریم. اگر ایرانی ها آنچه ما در بلند مدت از برنامه هسته ای شان می خواهیم را متعهد نشوند، چیزی به آن ها نمی دهیم. رئیس جمهور به آن ها پیشنهاد داده است که ما دست دوستی به سوی ایران دراز کرده‌ایم. اگر آن‌ها بخواهند رابطه‌شان با ما را تغییر دهند، ما نیز رابطه‌مان با ایران را تغییر خواهیم داد. ما این پیشنها را به آن ها داده ایم و باید ببینیم چه می شود. ترامپ می‌خواهد ایران کشوری موفق باشد اگر در مورد توافق جدید جدی باشد!

این مقام آمریکایی مدعی شد: این توافق اساسا بر اساس یک فرایند راستی‌ آزمایی دو مرحله‌ای بنا شده است. ما به ایرانی‌ها می‌گوییم: شما می‌توانید به یک اقتصاد بدون تحریم دسترسی داشته باشید. می‌توانید دوباره به اقتصاد جهانی بازگردید، اما تنها در صورتی که به تعهداتی که در این توافق‌نامه می‌پذیرید، عمل کنید. این یک اهرم به شمار می آید و به صورت هم‌زمان نیز مکانیسم اجرایی نیز در خصوص برنامه هسته ای وجود دارد. ... به ایرانی‌ها می‌گوییم که شما پولی برای بازسازی برنامه هسته‌ای‌تان ندارید، اما اگر تمایل دارید که این برنامه را در بلند مدت کنار بگذارید، اگر می‌خواهید بازرسی‌ها را بپذیرید و نظام راستی‌آزمایی را قبول کنید -که برای اطمینان دادن به ما از اینکه شما سلاح هسته‌ای نخواهید داشت، لازم است-، شما کشوری پررونق خواهید شد و ما شما را به جامعه ملل بازدعوت خواهیم کرد و این اساساً فرایند دو مرحله‌ای است، انتخابی است که ایرانی‌ها باید انجام دهند، اینکه آیا می‌خواهند به اقتصاد جهان دسترسی داشته باشند، اگر چنین است، آنها باید از بلندپروازی‌های هسته‌ای بلند مدت خود دست بکشند! ما اهرم‌های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی داریم؛ ما با این وجود به سوی ایرانی‌ها دست دراز کرده و می‌گوییم اگر آنها به درستی مذاکره کنند و به تعهدات بلندمدتی متعهد شوند مبنی بر اینکه به توسعه سلاح هسته‌ای نپردازند، مطمئنیم که این کشور موفق خواهد شد. اما اگر از سوی دیگر، در این مسیر حرکت نکنند، در مسیر فشاری که دیده‌اید حرکت خواهیم کرد، و این موضوع برای آنها بد است و اساساً برای منطقه نیز بد خواهد بود.

ونس داستان سرایی مورد علاقه اش را اینگونه ادامه داد: یکی از چیزهای جالبی که در چند ماه گذشته رخ داد این است که رابطه مان با ایران به صورت اساسی تغییر کرد است. رئیس جمهور پیشتر گفته بود که ما با گروهی کاملاً متفاوت (در ایران) سر و کار داریم، این موضوع کاملا درست است. اگر به زمان اوباما برگردیم، ما خط تماس مستقیمی با ایرانی‌ها نداشتیم. در ۴۷ سال اخیر ما هرگز چنین سطحی از ارتباط را میان افراد عالی رتبه از ایران و آمریکا نداشتیم که با هم مذاکره کنند.