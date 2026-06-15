هوشمندسازی پایش مناطق حفاظت شده لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور در سخنانی حفاظت از جنگل‌های زاگرس در برابر آتش‌سوزی، تخریب زیستگاه‌ها و پیامدهای تغییر اقلیم را مهم‌ترین چالش محیط زیستی استان عنوان کرد و اظهار داشت: مدیریت منابع آب، کنترل آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی و ساماندهی پسماندها نیز از اولویت‌های اصلی این اداره کل به شمار می‌رود.

خشکسالی و فشار بر منابع طبیعی چالش حوزه محیط‌زیست لرستان

وی با اشاره به تمرکز برنامه‌های محیط‌زیست لرستان بر صیانت از سرمایه‌های طبیعی استان و ارتقای مشارکت مردمی، اظهار کرد: در سال‌های اخیر، حساسیت عمومی نسبت به مسائل محیط زیستی افزایش‌یافته و توسعه آموزش‌های محیط زیستی، گسترش فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد، تقویت یگان حفاظت، بهبود نظارت بر واحدهای صنعتی و استفاده از فناوری‌های نوین از جمله پایش پهپادی و نصب دوربین‌های ثابت در مناطق تحت مدیریت، از جمله اقدامات مؤثر انجام شده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان با بیان اینکه خشکسالی و فشار بر منابع طبیعی همچنان از مهم‌ترین چالش‌های پیشروی محیط‌زیست استان محسوب می‌شوند، افزود: تقویت تجهیزات اطفای حریق و توزیع آن میان تشکل‌های مردمی و دهیاری‌های واقع در مناطق تحت مدیریت، افزایش گشت و کنترل مناطق حفاظت‌شده، توسعه همکاری با دستگاه قضایی، تقویت ناوگان خودرویی استان، تجهیز پاسگاه‌های محیط‌بانی و استفاده از فناوری‌های نوین در پایش مناطق، از مهم‌ترین دستاوردهای سال گذشته بوده است.

افزایش تجهیزات تخصصی حفاظتی و اطفای حریق

فرمان پور، طرح‌های مدیریت و پیشگیری از حریق در جنگل‌های زاگرس، پایش و کنترل صنایع آلاینده، حفاظت از گونه‌های جانوری ارزشمند، آموزش جوامع محلی، اجرای برنامه‌های مدیریت پسماند، هوشمندسازی مناطق تحت مدیریت و احیای تالاب‌ها را از جمله پروژه‌های در حال اجرا برشمرد و گفت: طرح‌های مبتنی بر مشارکت مردمی در حفاظت از طبیعت و مدیریت حریق، نتایج مطلوبی به همراه داشته است.

وی تأمین اعتبارات پایدار، افزایش تجهیزات تخصصی حفاظتی و اطفای حریق، توسعه سامانه‌های پایش هوشمند، تقویت نیروی انسانی کارشناسی و ستادی و حمایت بیشتر از تشکل‌های مردم‌نهاد را از مهم‌ترین نیازهای استان برای توسعه برنامه‌های محیط زیستی دانست.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان با اشاره به اینکه لرستان به دلیل تنوع زیستی بالا، یکی از استان‌های مهم کشور و ذخیره‌گاه ژنتیکی زاگرس محسوب می‌شود، تصریح کرد: با تلاش محیط‌بانان، کارشناسان فنی و مشارکت جوامع محلی، وضعیت حفاظت از مناطق تحت مدیریت مطلوب است و برنامه‌های حفاظتی برای گونه‌های ارزشمند و زیستگاه‌های حساس استان به‌صورت مستمر در حال اجراست.

اجرای برنامه‌های پیشگیرانه برای مقابله با آتش‌سوزی‌ها و تخریب زیستگاه‌ها

فرمان پور، کمبود اعتبارات، محدودیت تجهیزات و امکانات، کمبود نیروی انسانی، گستردگی عرصه‌های طبیعی، آثار تغییر اقلیم و برخی مداخلات انسانی را از مهم‌ترین مشکلات پیشروی اداره کل حفاظت محیط‌زیست لرستان عنوان کرد و افزود: محیط‌زیست باید به‌عنوان یک اولویت فرابخشی در تمامی برنامه‌های توسعه‌ای موردتوجه قرار گیرد و افزایش اعتبارات و تقویت همکاری بین دستگاهی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت محیط‌زیست استان داشته باشد.

وی با تأکید بر نقش مردم و نهادهای مختلف در حل مسائل زیست‌محیطی، گفت: صنایع باید مسئولیت‌های اجتماعی خود را جدی‌تر دنبال کنند، شهرداری‌ها در مدیریت پسماند نقش کلیدی دارند، تشکل‌های مردم‌نهاد بازوی توانمند حفاظت از محیط‌زیست هستند و رسانه‌ها نیز نقش مهمی در فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی عمومی ایفا می‌کنند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان، تصریح کرد: اولویت نخست اداره کل حفاظت محیط‌زیست لرستان، تقویت حفاظت از جنگل‌ها و زیستگاه‌های طبیعی از طریق توسعه زیرساخت‌های حفاظتی، تجهیز یگان حفاظت، هوشمندسازی، افزایش نیروهای تخصصی و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه برای مقابله با آتش‌سوزی‌ها و تخریب زیستگاه‌ها است.

وی چشم‌انداز محیط‌زیست استان را دستیابی به توسعه پایدار مبتنی بر حفاظت از سرمایه‌های طبیعی دانست و گفت: توسعه آموزش و فرهنگ‌سازی، ارتقای مشارکت مردمی، استفاده از فناوری‌های نوین و تقویت یگان حفاظت، از مهم‌ترین برنامه‌های پیشروی این اداره کل خواهد بود.