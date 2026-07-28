به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف پور ظهر سه شنبه در نشست صمیمی با کارکنان اداره حفاظت محیط‌زیست دامغان، ضمن استماع دغدغه‌ها و مسائل کارکنان، افزود: تلاش‌های شبانه روزی محیط بانان در صیانت از محیط‌زیست قابل قدردانی است.

وی ادامه داد: کمبود شدید نیروی اجرایی، فرسودگی خودروهای عملیاتی، مدیریت منابع آبی و مسائل مرتبط با محیط‌زیست انسانی از مهم‌ترین مشکلات این حوزه است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان با بیان اینکه حجم مأموریت‌های محیط‌زیستی با توان نیروی انسانی موجود تناسب ندارد، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی، مشارکت جوامع محلی و بهره‌گیری از توان گروه‌های داوطلب می‌تواند بخشی از کمبودهای موجود را جبران کند.

یوسف‌پور تصریح کرد: مردمی‌سازی حفاظت از محیط‌زیست در شرایط کنونی یک ضرورت است و باید با برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی، مشارکت عمومی در حفظ منابع طبیعی و محیط‌زیست بیش از گذشته تقویت شود.

وی همچنین بر توانمندسازی جوامع محلی و توسعه برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در حوزه محیط‌زیست تأکید کرد و یادآور شد: این رویکرد می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی و افزایش مشارکت مردم در حفاظت از طبیعت داشته باشد.