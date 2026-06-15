آغاز واریز وجه منتخبین عرضه فیدلیتی الیت تیپ دو و ریسپکت دو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن موتور، بر اساس بخشنامه منتشر شده، منتخبین از ساعت ۱۶ روز یکشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ امکان تکمیل وجه را خواهند داشت و این مهلت تا ساعت ۲۳ روز پنجشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد یافت. تمامی مراحل ثبت‌نام نهایی و پرداخت وجه از طریق سایت اینترنتی شرکت به آدرس bahman.iranecar.com امکان‌پذیر است.

فروش فیدلیتی الیت و ریسپکت دو به صورت نقدی با قیمت قطعی و تحویل فوری انجام می‌شود. فیدلیتی الیت تیپ دو با قیمت حدود ۴۱ میلیارد و ۵۵ میلیون ریال و ریسپکت دو با قیمت حدود ۲۹ میلیارد و ۵۶۸ میلیون ریال به فروش می‌رسد. هر دو محصول عرضه شده تنها در دو رنگ سفید و مشکی قابل سفارش خواهند بود که تخصیص رنگ محصول در زمان واریز وجه و براساس اولویت پرداخت انجام می‌شود. موعد تحویل تمامی خودروهای ثبت‌نامی در این مرحله، ۳۰ روز پس از واریز وجه تعیین شده است. همچنین سود انصراف سالانه معادل ۱۷.۵ درصد و جریمه تاخیر در تحویل خودرو به صورت ماهانه معادل ۲.۵ درصد در نظر گرفته شده است.

این مرحله از فروش در قالب سه طرح عادی، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین جایگزینی خودروهای فرسوده به اجرا درآمده است. ثبت‌نام اولیه متقاضیان در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۰ خرداد ماه انجام پذیرفت و پس از انجام فرآیند قرعه‌کشی در تاریخ ۲۴ خرداد، اکنون تنها افرادی که نام آن‌ها در فهرست نهایی منتخبین قرار گرفته است، مجاز به ادامه فرآیند خرید و واریز وجه خواهند بود. اطلاع‌رسانی به منتخبین از طریق ارسال پیامک انجام شده است تا افراد آمادگی لازم جهت تکمیل وجه را داشته باشند.

